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После растаявшего снега на пустыре осталась куча мусора

После растаявшего снега на пустыре осталась куча мусора

В Новосибирске, в районе пересечения улицы Петухова и Советского шоссе, на месте снегоотвала осталась свалка.

На неё обратил внимание житель Кировского района — фото и видео пустыря он прислал в редакцию НГС.

На снимках и видео видно, что после того как снег растаял, территория оказалась завалена мусором, в том числе строительным.

— В прошлом году не было снегоотвала, в этом году впервые поставили плакат и стали свозить снег, — отметил читатель НГС.

В ролике его автор показывает то, что осталось на снегоотвале, и называет место гадюшником.

Территория снегоотвала находится на пересечении улицы Петухова и Советского шоссе

На информационном щите указано, что территорию обслуживает МКУ «ДЭУ 4». Получить комментарий у руководства «ДЭУ 4» не удалось, но в приёмной заверили, что работы там уже ведутся. Уточнить сроки в организации не смогли.

В Новосибирске то и дело возникают проблемы со снегоотвалами: зимой их устраивают в неположенных местах, порой поперёк дороги, а весной грязная вода попадает в водоёмы.

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снегоотвалы
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