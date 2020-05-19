В Новосибирске, в районе пересечения улицы Петухова и Советского шоссе, на месте снегоотвала осталась свалка.
На неё обратил внимание житель Кировского района — фото и видео пустыря он прислал в редакцию НГС.
На снимках и видео видно, что после того как снег растаял, территория оказалась завалена мусором, в том числе строительным.
— В прошлом году не было снегоотвала, в этом году впервые поставили плакат и стали свозить снег, — отметил читатель НГС.
В ролике его автор показывает то, что осталось на снегоотвале, и называет место гадюшником.
На информационном щите указано, что территорию обслуживает МКУ «ДЭУ 4». Получить комментарий у руководства «ДЭУ 4» не удалось, но в приёмной заверили, что работы там уже ведутся. Уточнить сроки в организации не смогли.
В Новосибирске то и дело возникают проблемы со снегоотвалами: зимой их устраивают в неположенных местах, порой поперёк дороги, а весной грязная вода попадает в водоёмы.