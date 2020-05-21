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Мария Старостина

Сооснователь частного детского сада ASTROKIDS
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Мария Старостина

Сооснователь частного детского сада ASTROKIDS

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Бизнес Мнение

«Вирус убивает бизнес». История двух мам — они открыли частный детсад, а через 3 недели грянул карантин

Одна из них рассказала НГС, как сейчас выживают детские сады и что их ждёт в будущем

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А где во время пандемии находился ваш детсадовец? Сидел вместе с вами дома? Или продолжал ходить в дежурную группу? Расскажите в комментариях

А где во время пандемии находился ваш детсадовец? Сидел вместе с вами дома? Или продолжал ходить в дежурную группу? Расскажите в комментариях

Мы продолжаем исследовать, как новосибирский бизнес переживает эти сложные коронавирусные времена. Сегодня своей историей делится Мария Старостина, сооснователь детского сада ASTROKIDS. С какими проблемами столкнулся её бизнес, как сейчас выживают частные детсады, что их ждет в будущем? Об этом она рассказала в своей авторской колонке. Далее от первого лица.

Идея открыть детский сад появилась давно: мы с коллегой обе являемся мамами, а потому знаем, как тяжело найти идеальное место для своего ребенка. Активную работу над этим проектом мы начали в декабре — тогда о пандемии не было и речи, только одиночные далекие заголовки новостей о каком-то там новом вирусе в Китае. Мы нашли подходящее помещение и начали воплощать свою идею в жизнь. Второго марта мы открылись, а в конце этого же месяца вышло постановление губернатора о самоизоляции.

В открытие были вложены все наши деньги, поэтому в апреле-мае ни о каких кредитах не могло быть и речи, так как эти кредиты нужно потом ещё отдавать. Мы стали искать другие источники дохода. У нас был запас в виде финансовой подушки. Еще пробовали уйти в онлайн, но, так как наш бизнес открылся недавно и базы клиентов у нас не было, то ничего не получилось. Еще пробовали продавать абонементы на будущее: можно купить в апреле или в мае, а ходить позже, когда снимут карантин и отменят самоизоляцию. И многие родители действительно пользовались этим, так как абонементы позволяют значительно сэкономить. Особенно выгодно тем, кто планирует водить к нам нескольких детей.

В этом месяце нам пришлось сильно снизить цены: при заключении договора в мае стоимость всего 14 900 рублей (до этого стоимость услуг была 23 500 рублей в месяц), потому что понимаем, что кризис коснулся всех — и родителей в том числе. Так как арендодатели пошли нам навстречу и снизили арендную плату на 90%, то мы можем себе позволить такие меры в этот сложный для всех период. Рассчитываем, что в таком тандеме мы плавно выйдем из кризиса.

Мы максимально снижали расходы и искали новые источники дохода. Помогла поддержка арендодателя. Не секрет, что в данном бизнесе основные затраты — это аренда и зарплата сотрудникам. Мы сумели сохранить всем заработную плату, правда, пришлось договориться о рассрочке. Нам очень повезло, что все отнеслись с пониманием и пошли навстречу.

Мы думаем, что вирус убивает малый и средний бизнес. И выживут только сильнейшие. На бизнес в сфере дошкольного образования коронавирус влияет так же, как и на любой другой малый бизнес. Самоизоляция, запрет на ведение деятельности, снижение платежеспособности... А нам в этих условиях нужно ещё и привлекать клиентов, так как наш сад только-только открылся. Даже сейчас, когда многие вышли на работу, активность все равно очень низкая. Многие напуганы, осторожничают. Хотя мы ожидаем, что на наши услуги в будущем будет большой спрос. Летом планируем запустить городской лагерь для школьников (от 7 до 12 лет). За время карантина мы не теряли время и разработали на целый год программу для детей разных возрастов.

Очень надеемся, что нам разрешат работать в июне. Думаю, родители и бабушки уже достаточно много провели времени с детьми, да и дети соскучились по сверстникам.

А где был ваш детсадовец на пандемии?

    Некоторые новосибирцы тем временем избавляются от своих бизнесов. Мы посмотрели, что прямо сейчас выставлено на продажу — вот 7 бизнесов до 300 тысяч рублей.

    Какие еще истории о бизнесе почитать? Делимся интересной историей сотрудника Минкульта из Новосибирска, который бросил государственную службу и начал делать мебель из бетона.

    Также НГС собрал новосибирских производителей одежды: вы не поверите, некоторые известные по всему миру бренды родились у нас в городе. Вот их список.

    А на днях мы рассказали про бизнесмена, который умудрился заработать миллионы в коронавирусный кризис. Читайте, что он придумал и сколько денег ему это принесло.

    Вы знаете маленький, но гордый и интересный бизнес в Новосибирске? Или, может, сами занимаетесь таким? Расскажите о нем журналисту НГС Марие Тищенко, а Мария сделает про него отличный репортаж.

    Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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    малый бизнес
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