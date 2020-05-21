«Вирус убивает бизнес». История двух мам — они открыли частный детсад, а через 3 недели грянул карантин

Мы продолжаем исследовать, как новосибирский бизнес переживает эти сложные коронавирусные времена. Сегодня своей историей делится Мария Старостина, сооснователь детского сада ASTROKIDS. С какими проблемами столкнулся её бизнес, как сейчас выживают частные детсады, что их ждет в будущем? Об этом она рассказала в своей авторской колонке. Далее от первого лица.



Идея открыть детский сад появилась давно: мы с коллегой обе являемся мамами, а потому знаем, как тяжело найти идеальное место для своего ребенка. Активную работу над этим проектом мы начали в декабре — тогда о пандемии не было и речи, только одиночные далекие заголовки новостей о каком-то там новом вирусе в Китае. Мы нашли подходящее помещение и начали воплощать свою идею в жизнь. Второго марта мы открылись, а в конце этого же месяца вышло постановление губернатора о самоизоляции.



В открытие были вложены все наши деньги, поэтому в апреле-мае ни о каких кредитах не могло быть и речи, так как эти кредиты нужно потом ещё отдавать. Мы стали искать другие источники дохода. У нас был запас в виде финансовой подушки. Еще пробовали уйти в онлайн, но, так как наш бизнес открылся недавно и базы клиентов у нас не было, то ничего не получилось. Еще пробовали продавать абонементы на будущее: можно купить в апреле или в мае, а ходить позже, когда снимут карантин и отменят самоизоляцию. И многие родители действительно пользовались этим, так как абонементы позволяют значительно сэкономить. Особенно выгодно тем, кто планирует водить к нам нескольких детей.