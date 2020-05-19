Новосибирский дом ветеранов оштрафовали на 75 тысяч — ранее волонтёры сообщали о нарушении прав постояльцев

По данным суда, специалисты Росздравнадзора по региону, проверяя исполнение законодательства об охране здоровья граждан, обнаружили в Новосибирском доме ветеранов «факты осуществления учреждением деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением». Затем дело об административном правонарушении возбудила прокуратура.



«Суд пришел к выводу о наличии в действиях учреждения состава административного правонарушения. Наказание назначено в виде административного штрафа в размере 75 000 рублей в доход государства», — говорится в сообщении суда.

Новосибирский дом ветеранов был признан виновным по статье «Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым нарушением требований и условий» (ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ).

Корреспондент НГС связался с исполняющим обязанности директора Владимиром Ченцовым, однако комментировать штраф учреждения он отказался.



— Я не уполномочен давать комментарии, — пояснил он.

