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Новосибирский дом ветеранов оштрафовали на 75 тысяч — ранее волонтёры сообщали о нарушении прав постояльцев

Прежде в учреждении прошли массовые проверки, а прежнее руководство было уволено

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В Новосибирском доме ветеранов, как заявляли волонтёры, неоднократно нарушались права постояльцев. Мы запросили информацию у Министерства труда о том, связан ли штраф с этими заявлениями

В Новосибирском доме ветеранов, как заявляли волонтёры, неоднократно нарушались права постояльцев. Мы запросили информацию у Министерства труда о том, связан ли штраф с этими заявлениями

Заельцовский районный суд оштрафовал Новосибирский дом ветеранов, в котором ранее, по словам волонтёров, нарушались права пожилых людей. Сообщение о вынесенном решении появилось на сайте суда 18 мая.

Напомним, в январе замдиректора воскресной школы храма Михаила Архангела Ирина Шульгина сообщила НГС, что её и учеников школы, регулярно поздравляющих пожилых постояльцев дома ветеранов с праздниками, перестали пускать на территорию учреждения по решению администрации.

В феврале этого года в доме ветеранов начались массовые проверки, которые проводили Министерство труда, прокуратура, Роспотребнадзор и Росздравнадзор. Контрольно-надзорные органы проверяли факты нарушения прав и условий проживания пожилых граждан, в том числе факты, опубликованные в СМИ. Тогда же стало известно о том, что Министерство расторгло трудовой договор с бывшим директором учреждения.

По данным суда, специалисты Росздравнадзора по региону, проверяя исполнение законодательства об охране здоровья граждан, обнаружили в Новосибирском доме ветеранов «факты осуществления учреждением деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением». Затем дело об административном правонарушении возбудила прокуратура.

«Суд пришел к выводу о наличии в действиях учреждения состава административного правонарушения. Наказание назначено в виде административного штрафа в размере 75 000 рублей в доход государства», — говорится в сообщении суда.

Новосибирский дом ветеранов был признан виновным по статье «Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым нарушением требований и условий» (ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ).

Корреспондент НГС связался с исполняющим обязанности директора Владимиром Ченцовым, однако комментировать штраф учреждения он отказался.

— Я не уполномочен давать комментарии, — пояснил он.

Прокурор Заельцовского района на момент написания материала был недоступен.

НГС направил запрос в Министерство труда и соцразвития с просьбой пояснить, связано ли вынесенное решение суда с заявлениями волонтёров о нарушении прав постояльцев и сменой руководства.

Сейчас же, по словам волонтёра Ирины Шульгиной, нынешнее руководство «на контакт идёт» — волонтёрам разрешили проводить мастер-классы для ветеранов дистанционно, поскольку учреждение закрыто для посещений из-за коронавируса.

— С нами общаются, к нам прислушиваются, а это уже хороший знак, — отметила она.

В феврале этого года НГС рассказал о загадочной смерти постояльца пансионата для ветеранов: 77-летний пенсионер попал в пансионат в сентябре 2018 года, а через месяц оказался в больнице, после чего умер. На возбуждении уголовного дела по этой смерти настояла дочь погибшего, которая даже объявила награду в 200 тысяч рублей тому, кто расскажет, что случилось с её отцом. Позже была найдена подозреваемая в этом деле — дежурная медсестра, которую обвинили по части 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

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Новосибирский дом ветерановсудштраф
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