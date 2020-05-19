Новосибирский дом ветеранов оштрафовали на 75 тысяч — ранее волонтёры сообщали о нарушении прав постояльцев

Заельцовский районный суд оштрафовал Новосибирский дом ветеранов, в котором ранее, по словам волонтёров, нарушались права пожилых людей. Сообщение о вынесенном решении появилось на сайте суда 18 мая.
Напомним, в январе замдиректора воскресной школы храма Михаила Архангела Ирина Шульгина сообщила НГС, что её и учеников школы, регулярно поздравляющих пожилых постояльцев дома ветеранов с праздниками, перестали пускать на территорию учреждения по решению администрации.
В феврале этого года в доме ветеранов начались массовые проверки, которые проводили Министерство труда, прокуратура, Роспотребнадзор и Росздравнадзор. Контрольно-надзорные органы проверяли факты нарушения прав и условий проживания пожилых граждан, в том числе факты, опубликованные в СМИ. Тогда же стало известно о том, что Министерство расторгло трудовой договор с бывшим директором учреждения.
По данным суда, специалисты Росздравнадзора по региону, проверяя исполнение законодательства об охране здоровья граждан, обнаружили в Новосибирском доме ветеранов «факты осуществления учреждением деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением». Затем дело об административном правонарушении возбудила прокуратура.
«Суд пришел к выводу о наличии в действиях учреждения состава административного правонарушения. Наказание назначено в виде административного штрафа в размере
Новосибирский дом ветеранов был признан виновным по статье «Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым нарушением требований и условий» (ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ).
Корреспондент НГС связался с исполняющим обязанности директора Владимиром Ченцовым, однако комментировать штраф учреждения он отказался.
— Я не уполномочен давать комментарии, — пояснил он.
Прокурор Заельцовского района на момент написания материала был недоступен.
НГС направил запрос в Министерство труда и соцразвития с просьбой пояснить, связано ли вынесенное решение суда с заявлениями волонтёров о нарушении прав постояльцев и сменой руководства.
Сейчас же, по словам волонтёра Ирины Шульгиной, нынешнее руководство «на контакт идёт» — волонтёрам разрешили проводить мастер-классы для ветеранов дистанционно, поскольку учреждение закрыто для посещений из-за коронавируса.
— С нами общаются, к нам прислушиваются, а это уже хороший знак, — отметила она.
В феврале этого года НГС рассказал о загадочной смерти постояльца пансионата для ветеранов: 77-летний пенсионер попал в пансионат в сентябре 2018 года, а через месяц оказался в больнице, после чего умер. На возбуждении уголовного дела по этой смерти настояла дочь погибшего, которая даже объявила награду в 200 тысяч рублей тому, кто расскажет, что случилось с её отцом. Позже была найдена подозреваемая в этом деле — дежурная медсестра, которую обвинили по части 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».