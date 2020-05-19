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В России с подозрением на коронавирус остаются 267 тысяч человек

В России с подозрением на коронавирус остаются 267 тысяч человек

За последние сутки в России выявлено 9263 зараженных коронавирусом, 5921 человек выздоровел, 115 — скончались. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. С начала пандемии в стране заразился 299 941 человек, выписаны из больниц — 76 130, умерли — 2837. Под меднаблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся 267 663 человека.

Ситуация на сегодняшний день выглядит так

Ситуация на сегодняшний день выглядит так

Россия остается на втором месте в списке стран с коронавирусом. По данным университета Хопкинса, который собирает официальную статистику от государств, всего на планете зарегистрировано 4 805 005 случаев COVID-19, причем 1,5 миллиона заражений приходятся на США — лидера списка.

Страна потихоньку переходит на первый и второй этапы снятия ограничений — в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионах. Но тотальных послаблений в ближайшем будущем ждать не стоит.

Сегодня Владимир Путин проведет совещание по выплатам для медиков, работающих с коронавирусными пациентами. Апрельские надбавки, которые анонсировало правительство, получили не все, или же доплату порезали в зависимости от количества отработанных часов. Власти уже жестко высказались о происходящем. «Развели канитель», — заявил Путин, а премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что отвечающим за распределение финансов должно быть стыдно перед медицинскими работниками, которые «неделями не видят своих близких, и вместо благодарности им начинают высчитывать время нахождения с больными».

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