Страна потихоньку переходит на первый и второй этапы снятия ограничений — в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионах. Но тотальных послаблений в ближайшем будущем ждать не стоит.



Сегодня Владимир Путин проведет совещание по выплатам для медиков, работающих с коронавирусными пациентами. Апрельские надбавки, которые анонсировало правительство, получили не все, или же доплату порезали в зависимости от количества отработанных часов. Власти уже жестко высказались о происходящем. «Развели канитель», — заявил Путин, а премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что отвечающим за распределение финансов должно быть стыдно перед медицинскими работниками, которые «неделями не видят своих близких, и вместо благодарности им начинают высчитывать время нахождения с больными».

