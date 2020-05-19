Как в Новосибирске пройдут ЕГЭ и последние звонки — рассказывает министр

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук рассказал, как в регионе будет проходить ЕГЭ, а также как проведут последний звонок и выпускные.
— Федерального документа, который регламентировал бы деятельность по ЕГЭ, пока нет. Ожидаем его в конце недели. По ОГЭ — за последние 15 лет такого не было, но в этом году девятиклассники получат оценки по итогам обучения в течение года. ЕГЭ будет проходить в штатном режиме. Пока ориентировочный срок начала экзаменов — 15 или 18 июня. Но, возможно, его могут перенести ещё дальше. Поэтому точная дата пока не определена. Возможен перенос на начало июля. Всё зависит от эпидемиологической обстановки, — рассказал министр.
Также в этом году могут отменить базовую математику для выпускников.
— Единственный экзамен, который в этом году вряд ли состоится, — базовая математика. Если ребенок решил поступать в гуманитарный вуз, то её сдавать необязательно. Русский язык, скорее всего, будет разделен на два дня, так как у нас его сдают почти 15 920 человек. Я не знаю, как отреагировали другие регионы, но на тот момент мы были, наверное, первыми, кто подал заявку о разделении русского языка на два дня. 16 тысяч человек при такой загрузке аудиторий, как сегодня, невозможно протестировать без дополнительных затрат. Мы посчитали, чтобы обеспечить необходимый аудиторный фонд в этом случае, нам бы потребовалось дополнительно около 50 млн рублей. Это видеонаблюдение, камеры и всё остальное. Если наше мнение сегодня не учитывать, то на регионы ляжет дополнительная финансовая нагрузка. В сегодняшней ситуации, с наличием свободных финансовых ресурсов, точнее с их отсутствием, я не знаю, где брать деньги. Это огромные деньги.
При этом в регионе создадут особые условия для проведения ЕГЭ.
— Будет определенная наполняемость аудиторий. Если раньше максимальное количество человек было 15, то сейчас сократим до 10. Будет проводиться необходимая уборка, соблюдаться санитарный режим. У организаторов будут маски и перчатки. Технически мы готовы в любой момент принимать экзамены, — добавил Сергей Федорчук.
Последние звонки в этом году провести не удастся. Под вопросом и выпускные.
— Мы пока не можем их провести. В регионе действует режим самоизоляции, который не допускает массовые мероприятия. Но если ребята и учителя хотят провести последние звонки в дистанционном режиме 25 мая, то мы не будем препятствовать. Что касается выпускных — их сейчас организовать невозможно. Но если будут сняты ограничения, то после ЕГЭ можно их провести, если в этом будет необходимость, — объяснил министр.
О том, что сроки сдачи ЕГЭ перенесут, стало известно в начале прошлой недели. Об этом во время совещания с регионами заявил заместитель министра просвещения Виктор Басюк. Но точная дата до сих пор не названа.
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