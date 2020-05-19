Как в Новосибирске пройдут ЕГЭ и последние звонки — рассказывает министр

При этом в регионе создадут особые условия для проведения ЕГЭ.

— Будет определенная наполняемость аудиторий. Если раньше максимальное количество человек было 15, то сейчас сократим до 10. Будет проводиться необходимая уборка, соблюдаться санитарный режим. У организаторов будут маски и перчатки. Технически мы готовы в любой момент принимать экзамены, — добавил Сергей Федорчук.

Последние звонки в этом году провести не удастся. Под вопросом и выпускные.

— Мы пока не можем их провести. В регионе действует режим самоизоляции, который не допускает массовые мероприятия. Но если ребята и учителя хотят провести последние звонки в дистанционном режиме 25 мая, то мы не будем препятствовать. Что касается выпускных — их сейчас организовать невозможно. Но если будут сняты ограничения, то после ЕГЭ можно их провести, если в этом будет необходимость, — объяснил министр.

О том, что сроки сдачи ЕГЭ перенесут, стало известно в начале прошлой недели. Об этом во время совещания с регионами заявил заместитель министра просвещения Виктор Басюк. Но точная дата до сих пор не названа.