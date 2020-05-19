Кого уволят за то, что врачи не получили доплаты? Совещание у Путина

Михаил Мишустин, проводя вчера совещание с Минздравом, вставил свои пять копеек в происходящее. Премьер РФ (кстати, его сегодня выписали из больницы) заявил, что тем, кто начисляет зарплаты, должно быть стыдно, что вместо фактических выплат врачи по всей стране получают копейки.
— Что мы видим по факту? Поручение президента и решение правительства стали трактовать каждый по-своему. И к чему это в итоге привело? Где-то при начислении доплат стали считать смены, где-то — часы, а где-то — минуты. Мало того, что такие действия противоречат поручениям президента, людям, которые принимают подобные решения, просто чисто по-человечески должно быть стыдно перед медицинскими работниками, которые каждый день рискуют своим здоровьем и, к сожалению, даже жизнью. Неделями не видят своих близких, и вместо благодарности им начинают высчитывать время нахождения с больными. Чтобы прекратить эти злоупотребления раз и навсегда, правительство уточнило порядок расчета выплат. Они рассчитываются исходя из самого факта работы с коронавирусными больными. Фактор времени учитываться не будет.
Давайте вспомним, как все начиналось. Стимулирующие выплаты президент пообещал во время своего апрельского обращения нации: предполагалось, что первый бонус к зарплате врачи получат уже по итогам апреля. Выплаты предусмотрены на три месяца — до июля. Врачи, работающие с инфицированными коронавирусом, получают по 80 тысяч рублей в месяц, фельдшеры и медсестры — по 50 тысяч, младший медперсонал — по 25 тысяч рублей. Для врачей скорой помощи предусмотрены выплаты по 50 тысяч рублей. Фельдшерам, медсестрам и водителям скорой помощи полагается по 25 тысяч рублей в месяц.
На деле начисления выплат превратились в бардак: где-то в регионах начисляли исходя из отработанных медиками смен, где-то и вовсе урезали зарплаты. Конечно же, такая ситуация не понравилась федеральному центру: «Развели канитель!» — оценил происходящее президент.
Видео: 161.RU / Vk.com
Привет, друзья! Мы начинаем онлайн-трансляцию совещания президента по выплатам медикам, борющимся с коронавирусом.
Сегодня Владимир Путин в режиме видеосвязи встретится с профильными министрами и чиновниками из регионов, чтобы обсудить вопрос: почему медсотрудники, стоящие на передовой в борьбе с COVID-19, не получили заслуженные деньги? Не исключено, что совещание кончится кадровыми решениями и даже уголовными делами — риторика у федеральной власти в этом вопросе достаточно жесткая.