Кого уволят за то, что врачи не получили доплаты? Совещание у Путина

Михаил Мишустин, проводя вчера совещание с Минздравом, вставил свои пять копеек в происходящее. Премьер РФ (кстати, его сегодня выписали из больницы) заявил, что тем, кто начисляет зарплаты, должно быть стыдно, что вместо фактических выплат врачи по всей стране получают копейки.



— Что мы видим по факту? Поручение президента и решение правительства стали трактовать каждый по-своему. И к чему это в итоге привело? Где-то при начислении доплат стали считать смены, где-то — часы, а где-то — минуты. Мало того, что такие действия противоречат поручениям президента, людям, которые принимают подобные решения, просто чисто по-человечески должно быть стыдно перед медицинскими работниками, которые каждый день рискуют своим здоровьем и, к сожалению, даже жизнью. Неделями не видят своих близких, и вместо благодарности им начинают высчитывать время нахождения с больными. Чтобы прекратить эти злоупотребления раз и навсегда, правительство уточнило порядок расчета выплат. Они рассчитываются исходя из самого факта работы с коронавирусными больными. Фактор времени учитываться не будет.

