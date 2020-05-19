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Сын писателя Солженицына возглавил крупнейшую угольную компанию страны и остался руководить СГК

Прежний гендиректор Сибирской угольной компании будет в совете директоров

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Степан Солженицын около двух лет руководит СГК — "дочкой" СУЭК. А теперь возглавит и саму угольную компанию

Степан Солженицын около двух лет руководит СГК — "дочкой" СУЭК. А теперь возглавит и саму угольную компанию

У Сибирской угольной энергетической компании сменился генеральный директор — новую должность получил Степан Солженицын, генеральный директор Сибирской генерирующей компании, дочерней компании СУЭК.

Сообщение о кадровых изменениях появилось вчера, 18 мая, на сайте СУЭК.

Прежний генеральный директор угольной компании Владимир Рашевский руководил ею с 2004 года. Несмотря на изменения, он останется в совете директоров СУЭК.

— Эти решения отражают произошедший значительный рост масштабов деятельности СУЭК и её трансформацию в диверсифицированный холдинг, включающий, помимо угольных производственных предприятий, логистические и энергетические активы, — указывается в сообщении компании.

Степан Солженицын является генеральным директором Сибирской генерирующей компании с ноября 2018 года. Он — сын известного русского писателя Александра Солженицына. Окончил Массачусетский технологический институт и Гарвардский университет, является специалистом в сфере урбанистики и экологии.

В прошлом году НГС подготовило эксклюзивное интервью со Степаном Солженицыным — в нём мы расспросили его о причинах перехода на бурый уголь, о том, на сколько процентов компания предлагает повысить тарифы, и сколько десятков лет уйдёт на то, чтобы заменить всю систему теплосетей в Новосибирске.

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СГКкадровые назначения
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