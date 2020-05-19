Сын писателя Солженицына возглавил крупнейшую угольную компанию страны и остался руководить СГК

У Сибирской угольной энергетической компании сменился генеральный директор — новую должность получил Степан Солженицын, генеральный директор Сибирской генерирующей компании, дочерней компании СУЭК.

Сообщение о кадровых изменениях появилось вчера, 18 мая, на сайте СУЭК.



Прежний генеральный директор угольной компании Владимир Рашевский руководил ею с 2004 года. Несмотря на изменения, он останется в совете директоров СУЭК.



— Эти решения отражают произошедший значительный рост масштабов деятельности СУЭК и её трансформацию в диверсифицированный холдинг, включающий, помимо угольных производственных предприятий, логистические и энергетические активы, — указывается в сообщении компании.

