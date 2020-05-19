Под Новосибирском вчера, 18 мая, в 23:40 в Искитиме водитель «Тойоты Камри» насмерть сбил пешехода, перед этим врезавшись в дерево.

— 27-летний водитель, управляя автомобилем Тойота Камри, следовал по проспекту Юбилейный, со стороны улицы Энгельса в направлении улицы Молодежной, и напротив дома № 26 по улице микрорайон Подгорный совершил наезд на дерево, после чего на пешехода, который двигался по тротуару во встречном направлении, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.