19 мая вторник
СЕЙЧАС +23°С
Пробки 3/10
usd 72.98
eur 78.94
Тема дня Избавляются: 7 бизнесов, выставленных на продажу

Все новости

Все новости
Пешеход погиб на месте. Водителя «Тойоты» в тяжелом состоянии увезли в районную больницу

Пешеход погиб на месте. Водителя «Тойоты» в тяжелом состоянии увезли в районную больницу

Под Новосибирском вчера, 18 мая, в 23:40 в Искитиме водитель «Тойоты Камри» насмерть сбил пешехода, перед этим врезавшись в дерево.

— 27-летний водитель, управляя автомобилем Тойота Камри, следовал по проспекту Юбилейный, со стороны улицы Энгельса в направлении улицы Молодежной, и напротив дома № 26 по улице микрорайон Подгорный совершил наезд на дерево, после чего на пешехода, который двигался по тротуару во встречном направлении, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Пешеход погиб на месте. Водителя «Тойоты» в тяжелом состоянии увезли в районную больницу.

В воскресение, 17 мая, в Новосибирске в районе метро «Золотая Нива» заметили автомобилистов, которые заблокировали автомобиль таксиста и не отпускали водителя. Что произошло, вы можете узнать в нашем материале.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

ДТПДТП с погибшимДТП с пешеходом
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!