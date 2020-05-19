Спасатели нашли живым 49-летнего новосибирца, которого родственники посчитали утонувшим. Мужчину на их глазах унесло сильным течением, но тот смог выбраться из воды.
— Заельцовский район, акватория реки Обь. По информации родственников, утонул мужчина. Проведена разведка, сбор информации. Мужчину 1971 года унесло ниже по течению. Выплыл самостоятельно на противоположной стороне реки Обь. Проведены поисковые работы. Мужчина передан родственникам, — рассказали в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске.
Поиски новосибирца заняли почти час. Медицинская помощь ему не потребовалась.
В Новосибирске по-прежнему запрещено купаться. В городе не проверены пляжи и продолжает действовать режим самоизоляции.
В городе продолжается аномальная жара. Поэтому мы попросили читательниц прислать их фото с пляжей, чтобы выбрать самое классное. На выходных читатели голосовали за самое необычное фото девушки в купальнике. Итоги голосования можно посмотреть здесь.