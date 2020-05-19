Спасатели нашли живым 49-летнего новосибирца, которого родственники посчитали утонувшим. Мужчину на их глазах унесло сильным течением, но тот смог выбраться из воды.

— Заельцовский район, акватория реки Обь. По информации родственников, утонул мужчина. Проведена разведка, сбор информации. Мужчину 1971 года унесло ниже по течению. Выплыл самостоятельно на противоположной стороне реки Обь. Проведены поисковые работы. Мужчина передан родственникам, — рассказали в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске.