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Срочно Умер ученый из Академгородка. У него был Covid-19

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Теперь в регионе 22 погибших

Теперь в регионе 22 погибших

В Новосибирской области от коронавируса умерло ещё два человека.

— Скончались 2 человека: мужчина и женщина, им было 63 и 62 года, — сообщили в оперштабе Новосибирской области по коронавирусу.

Если вы знали лично умерших пациентов, были их знакомым или родственником — свяжитесь с редакцией НГС через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру +7 923 157–00–00, по почте news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон. Также мы просим связаться с нами родственников и знакомых других пациентов с коронавирусом, умерших в Новосибирске.

Вчера НГС рассказывал о том, как 16 мая в больнице № 11, которая сейчас работает как инфекционный госпиталь для коронавирусных больных, умерла 57-летняя женщина — гардеробщица врачебно-физкультурного диспансера. Она лечилась вместе с мужем. Мужчина согласился рассказать НГС их с женой историю.

На прошлой неделе в Новосибирске похоронили врача-рентгенолога Нелю Щеглову. Женщина скончалась 11 мая в больнице № 11, которая переоборудована для лечения пациентов с коронавирусом. Мы поговорили с людьми, которые хорошо знали Нелю Николаевну. Её соседка по палате рассказала, что за неделю до смерти врача писала жалобу о том, что она плохо себя чувствует — текст жалобы можно почитать здесь.

Истории жертв пандемии коронавируса читайте в специальном сюжете на НГС. И будьте, пожалуйста, осторожны, берегите своё здоровье.

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