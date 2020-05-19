В Новосибирской области от коронавируса умерло ещё два человека.
— Скончались 2 человека: мужчина и женщина, им было 63 и 62 года, — сообщили в оперштабе Новосибирской области по коронавирусу.
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Вчера НГС рассказывал о том, как 16 мая в больнице № 11, которая сейчас работает как инфекционный госпиталь для коронавирусных больных, умерла 57-летняя женщина — гардеробщица врачебно-физкультурного диспансера. Она лечилась вместе с мужем. Мужчина согласился рассказать НГС их с женой историю.
На прошлой неделе в Новосибирске похоронили врача-рентгенолога Нелю Щеглову. Женщина скончалась 11 мая в больнице № 11, которая переоборудована для лечения пациентов с коронавирусом. Мы поговорили с людьми, которые хорошо знали Нелю Николаевну. Её соседка по палате рассказала, что за неделю до смерти врача писала жалобу о том, что она плохо себя чувствует — текст жалобы можно почитать здесь.
Истории жертв пандемии коронавируса читайте в специальном сюжете на НГС. И будьте, пожалуйста, осторожны, берегите своё здоровье.