В Новосибирской области от коронавируса умерло ещё два человека.

— Скончались 2 человека: мужчина и женщина, им было 63 и 62 года, — сообщили в оперштабе Новосибирской области по коронавирусу.

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