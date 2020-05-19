В отделениях реанимации находятся 62 человека. На ИВЛ – 22 пациента. В детскую больницу №3 госпитализировано 64 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе – с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом в стационарах Новосибирска – 1464.



3 человека госпитализированы в Тогучинскую ЦРБ, 5 человек находятся в Черепановской ЦРБ, 4 – в Сузунской, 2 – в Коченевскую, 4 пациент – в Карасукской ЦРБ и 1 человек госпитализирован в Куйбышевскую ЦРБ.



Всего в Новосибирской области проведено 78 026 тестов на коронавирус.



Под медицинским наблюдением находятся 22292 человека, 14496 – сняты с наблюдения.



Вчера мы обновили карту лечебных учреждений, где у сотрудников был обнаружен COVID-19. Теперь их 28. При этом в городской клинической больнице № 34 произошла вспышка коронавируса. Минздрав подтверждает 12 случаев заражения.

О том, что происходит сейчас в Новосибирске вы можете узнать в нашей онлайн-трансляции. Берегите себя!