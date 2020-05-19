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Срочно Умер ученый из Академгородка. У него был Covid-19

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Выздоровели 54 человека&nbsp;

Выздоровели 54 человека 

В Новосибирской области на 11 утра 19 мая зарегистировано ещё 76 случаев заболевания коронавирусом.

— По данным оперативного штаба на 11 утра 19 мая в Новосибирской области за сутки коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 76 человек. Выписаны по выздоровлению 54 пациента. Скончались 2 человека: мужчина и женщина, им было 63 и 62 года, — сообщили в оперштабе Новосибирской области по коронавирусу. - Количество случаев заболевания коронавирусом в регионе – 1728, из них 115 детей. 692 человека выздоровели, 22 пациента скончались.

В отделениях реанимации находятся 62 человека. На ИВЛ – 22 пациента. В детскую больницу №3 госпитализировано 64 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе – с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом в стационарах Новосибирска – 1464.

3 человека госпитализированы в Тогучинскую ЦРБ, 5 человек находятся в Черепановской ЦРБ, 4 – в Сузунской, 2 – в Коченевскую, 4 пациент – в Карасукской ЦРБ и 1 человек госпитализирован в Куйбышевскую ЦРБ.

Всего в Новосибирской области проведено 78 026 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 22292 человека, 14496 – сняты с наблюдения.

Вчера мы обновили карту лечебных учреждений, где у сотрудников был обнаружен COVID-19. Теперь их 28. При этом в городской клинической больнице № 34 произошла вспышка коронавируса. Минздрав подтверждает 12 случаев заражения.

О том, что происходит сейчас в Новосибирске вы можете узнать в нашей онлайн-трансляции. Берегите себя!

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