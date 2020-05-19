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Утренние пробки постепенно снова становятся реальностью для новосибирцев. Заторы регулярно возникают не только на улице Фадеева, но и на площади Труда, Маркса и Большевистской

Утренние пробки постепенно снова становятся реальностью для новосибирцев. Заторы регулярно возникают не только на улице Фадеева, но и на площади Труда, Маркса и Большевистской

В Новосибирске сегодня, 19 мая, с 7:40 оказалась заблокирована улица Фадеева — новую дорогу открыли в начале марта, и с того времени пробки здесь не было только в самом начале самоизоляции и при более жёстких ограничениях из-за коронавируса.

Несмотря на то, что режим самоизоляции продлили, новосибирцы стали больше ездить на личном транспорте. И утренние пробки постепенно снова становятся реальностью для горожан. Заторы регулярно возникают не только на улице Фадеева, но и на площади Труда, Маркса и Большевистской.

В целом в городе дороги не так загружены, но только не улица Фадеева&nbsp;

В целом в городе дороги не так загружены, но только не улица Фадеева 

Рассказывайте нам, что происходит сегодня в городе. Присылайте фото цветущих клумб и деревьев, парков и скверов, утренних (и не только) пробок и всего того, что привлекло ваше внимание в этот вторник! Это можно сделать через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру +7 923 157-00-00, по почте news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

Первый раз улица Фадеева оказалась заблокирована 10 марта с утра, после того как здесь открыли новую дорогу, которая должна была избавить Родники от пробок.

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