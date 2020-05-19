Пустые утренние улицы и изматывающая жара: хроника майского Новосибирска

Здравствуйте, дорогие читатели! Мы запускаем традиционную онлайн-хронику о том, что происходит в Новосибирске.



До 31 мая Новосибирск продолжает жить в режиме самоизоляции, при этом в городе по-прежнему сохраняется ее очень низкий индекс.

Рассказывайте нам, что происходит сегодня в городе. Присылайте фото цветущих клумб и деревьев, парков и скверов, утренних (и не только) пробок и всего того, что привлекло ваше внимание в этот вторник! Это можно сделать через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру +7 923 157–00–00, по почте news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

