Пустые утренние улицы и изматывающая жара: хроника майского Новосибирска

Если вы вчера всё пропустили. Рассказываем, что произошло в стране и в городе за прошедшие сутки:
- новосибирские бизнесмены и просто богатые люди стали искать загородные дома, чтобы не находиться в городе во время пандемии.Спрос на аренду такого жилья резко увеличился;
- в городской клинической больнице № 34 произошла вспышка коронавируса. Минздрав подтверждает 12 случаев заражения;
- учёные из Новосибирска предложили новый формат теста на коронавирус — он будет анализировать выдох человека;
- в России за сутки зафиксировано 8926 случаев заражения COVID-19. Таких показателей не было с начала мая;
- мы разобрались, чем новосибирцы болели в начале марта, когда в регионе было только 9 подтверждённых пациентов с коронавирусом;
- побывали на заводе, где рабочие круглосуточно и без выходных шьют одежду для медицинского персонала;
- стало известно о ещё одной скончавшейся пациентке с COVID-19. Женщина работала гардеробщицей врачебно-физкультурного диспансера и попала в больницу вместе с мужем;
- к строящемуся военному госпиталю проложили дорогу, но внутрь пока никого не пускают;
- генеральная прокуратура нашла нарушения при выплате надбавок медикам, которые работают с заражёнными коронавирусом пациентами;
- обновили карту лечебных учреждений, где у сотрудников был обнаружен COVID-19. Теперь их 28.
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Читательница НГС пожаловалась на стритрейсеров, которые мешают жителям Красного проспекта.
— Сколько полиция будет бездействовать?! По Красному проспекту (метро «Гагаринская») каждый вечер с 23.00 и до середины ночи гоняют стритрейсеры! Гул и рев от машин невозможный! Скорость бешеная! Окна не открыть! Сколько это будет продолжаться? — недовольна читательница.
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При этом индекс самоизоляции пока остаётся низким - по данным Яндекс.Карты он 3,9 балла.
Новосибирск уже просыпается! На дорогах возникают небольшие заторы. Непростая ситуация сейчас на улице Большой, а также на площади Труда. Сервис 2Gis оценивает ситуацию на дорогах в 2 балла.