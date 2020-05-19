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Пустые утренние улицы и изматывающая жара: хроника майского Новосибирска

Горожане теряют интерес к коронавирусу или просто привыкают жить по новым правилам. Но мы найдём, чем вас удивить

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Новосибирск по-прежнему живет в режиме самоизоляции

Новосибирск по-прежнему живет в режиме самоизоляции

Здравствуйте, дорогие читатели! Мы запускаем традиционную онлайн-хронику о том, что происходит в Новосибирске.

До 31 мая Новосибирск продолжает жить в режиме самоизоляции, при этом в городе по-прежнему сохраняется ее очень низкий индекс.

Рассказывайте нам, что происходит сегодня в городе. Присылайте фото цветущих клумб и деревьев, парков и скверов, утренних (и не только) пробок и всего того, что привлекло ваше внимание в этот вторник! Это можно сделать через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру +7 923 157–00–00, по почте news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

Александра Бруня

Если вы вчера всё пропустили. Рассказываем, что произошло в стране и в городе за прошедшие сутки:

Александра Бруня

Вам мешают уличные гонщики?

    Александра Бруня

    Читательница НГС пожаловалась на стритрейсеров, которые мешают жителям Красного проспекта.

    — Сколько полиция будет бездействовать?! По Красному проспекту (метро «Гагаринская») каждый вечер с 23.00 и до середины ночи гоняют стритрейсеры! Гул и рев от машин невозможный! Скорость бешеная! Окна не открыть! Сколько это будет продолжаться? — недовольна читательница.

    Вы смогли снять гонщиков? Согласны с читательницей?

    Присылайте нам фото и видео новных гонок! Это можно сделать через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру +7 913 713–55–80, по почте news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

    Александра Бруня

    При этом индекс самоизоляции пока остаётся низким - по данным Яндекс.Карты он 3,9 балла.

    Александра Бруня

    Новосибирск уже просыпается! На дорогах возникают небольшие заторы. Непростая ситуация сейчас на улице Большой, а также на площади Труда. Сервис 2Gis оценивает ситуацию на дорогах в 2 балла.

    Сервис 2Gis оценивает ситуацию на дорогах в 2 балла, но в городе уже есть небольшие локальные пробки

    Сервис 2Gis оценивает ситуацию на дорогах в 2 балла, но в городе уже есть небольшие локальные пробки

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    коронавирус в Новосибирскесамоизоляциякарантин
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