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С начала пандемии в регионе заразились 1652 человека

С начала пандемии в регионе заразились 1652 человека

В понедельник, 18 мая, оперштаб Новосибирской области сообщил о ещё 71 случае заболевания коронавирусом. За всё время пандемии в регионе выявлено 1652 человека с подтверждённым диагнозом, из которых 638 пациентов выздоровели, а 20 скончались.

Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за прошедшие сутки:

  • новосибирские бизнесмены и просто богатые люди стали искать загородные дома, чтобы не находиться в городе во время пандемии.Спрос на аренду такого жилья резко увеличился;
  • побывали на заводе, где рабочие круглосуточно и без выходных шьют одежду для медицинского персонала;
  • стало известно о ещё одной скончавшейся пациентке с COVID-19. Женщина работала гардеробщицей врачебно-физкультурного диспансера и попала в больницу вместе с мужем;
  • к строящемуся военному госпиталю проложили дорогу, но внутрь пока никого не пускают;

НГС продолжает вести онлайн-хронику пандемии.

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Коронавирус в Новосибирске
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