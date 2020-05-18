В понедельник, 18 мая, оперштаб Новосибирской области сообщил о ещё 71 случае заболевания коронавирусом. За всё время пандемии в регионе выявлено 1652 человека с подтверждённым диагнозом, из которых 638 пациентов выздоровели, а 20 скончались.

Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за прошедшие сутки:

новосибирские бизнесмены и просто богатые люди стали искать загородные дома, чтобы не находиться в городе во время пандемии.Спрос на аренду такого жилья резко увеличился;

в городской клинической больнице № 34 произошла вспышка коронавируса. Минздрав подтверждает 12 случаев заражения;

учёные из Новосибирска предложили новый формат теста на коронавирус — он будет анализировать выдох человека;

в России за сутки зафиксировано 8926 случаев заражения COVID-19. Таких показателей не было с начала мая;



мы разобрались, чем новосибирцы болели в начале марта, когда в регионе было только 9 подтверждённых пациентов с коронавирусом;

побывали на заводе, где рабочие круглосуточно и без выходных шьют одежду для медицинского персонала;

стало известно о ещё одной скончавшейся пациентке с COVID-19. Женщина работала гардеробщицей врачебно-физкультурного диспансера и попала в больницу вместе с мужем;



к строящемуся военному госпиталю проложили дорогу, но внутрь пока никого не пускают;

генеральная прокуратура нашла нарушения при выплате надбавок медикам, которые работают с заражёнными коронавирусом пациентами;