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Пострадавший двигался по велодорожке

Пострадавший двигался по велодорожке

Вечером в понедельник, 18 мая, в Новосибирске водитель врезался в велосипедиста на велодорожке.

— В 18:01 водитель 1989 года рождения на автомобиле Hyundai А40 двигался по улице Большевистской. Заезжая во двор дома Большевистская, 96/1 и пересекая велосипедную дорожку, совершил столкновение с велосипедистом, — сообщили в ГИБДД Новосибирска.

Пострадавшего доставили в больницу с травмой ноги и ушибом спины. На месте работает полиция, устанавливаются обстоятельства происшествия.

В минувшее воскресенье в Мошковском районе водитель сбил женщину, которая влетела в окно машины и убила пассажира.

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Сбил велосипедистаДТП
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