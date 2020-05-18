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Следователи проводят проверку по факту падания мальчика

Следователи проводят проверку по факту падания мальчика

В понедельник, 18 мая, в Заельцовском районе Новосибирска ребёнок выпал из окна третьего этажа.

— Сегодня стала свидетелем, как из окна дома с третьего этажа выпал ребенок лет, может, четырех, вместе с москитной сеткой.. Это случилось по адресу улица Дуси Ковальчук,270 около 12 часов дня. И скорая, и полиция приехали.. Не могу в себя прийти от увиденного, — написала в редакцию читательница.

В пресс-службе СКР по Новосибирской области информацию об этом подтвердили.

— Сегодня днем из окна многоквартирного дома в Заельцовском районе Новосибирска выпал 4-летний мальчик. Ребенок с травмами был доставлен в городскую больницу, в настоящее время здоровью ребенка ничего не угрожает. Предварительно установлено, что мальчик находился дома вместе с 16-летней сестрой. Оставшись без присмотра, малыш залез на окно, облокотился на москитную сетку и выпал из окна, — уточнили в ведомстве.

Сейчас по факту падения ребёнка проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства. В СК также обращают внимание родителей и законных представителей несовершеннолетних, не оставлять своих детей без присмотра.

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Если у вас есть какая-то информация о произошедшем, то вы можете связаться с нашим криминальным обозревателем по номеру 8 953 775–22–29. Можно анонимно.

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