В понедельник, 18 мая, в Заельцовском районе Новосибирска ребёнок выпал из окна третьего этажа.

— Сегодня стала свидетелем, как из окна дома с третьего этажа выпал ребенок лет, может, четырех, вместе с москитной сеткой.. Это случилось по адресу улица Дуси Ковальчук,270 около 12 часов дня. И скорая, и полиция приехали.. Не могу в себя прийти от увиденного, — написала в редакцию читательница.

В пресс-службе СКР по Новосибирской области информацию об этом подтвердили.

— Сегодня днем из окна многоквартирного дома в Заельцовском районе Новосибирска выпал 4-летний мальчик. Ребенок с травмами был доставлен в городскую больницу, в настоящее время здоровью ребенка ничего не угрожает. Предварительно установлено, что мальчик находился дома вместе с 16-летней сестрой. Оставшись без присмотра, малыш залез на окно, облокотился на москитную сетку и выпал из окна, — уточнили в ведомстве.