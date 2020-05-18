Вечером в понедельник, 18 мая, в Дзержинском районе Новосибирска неизвестный мужчина выпал из окна жилого комплекса «Созвездие» на улице Фрунзе.

— Упал мужчина только что из окна с 14-го этажа, — написала она.

Как сообщает очевидец в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», на вид мужчине не больше 30-ти лет. Получить оперативный комментарий в полиции корреспонденту НГС не удалось.

Обновлено. В СК информацию о падении мужчины подтвердили. Следователь выехал на место происшествия.

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