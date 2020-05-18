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Инцидент произошел в жилом комплексе «Созвездие»

Инцидент произошел в жилом комплексе «Созвездие»

Вечером в понедельник, 18 мая, в Дзержинском районе Новосибирска неизвестный мужчина выпал из окна жилого комплекса «Созвездие» на улице Фрунзе.

— Упал мужчина только что из окна с 14-го этажа, — написала она.

Как сообщает очевидец в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», на вид мужчине не больше 30-ти лет. Получить оперативный комментарий в полиции корреспонденту НГС не удалось.

Обновлено. В СК информацию о падении мужчины подтвердили. Следователь выехал на место происшествия.

Если у вас есть какая-то информация о произошедшем, то вы можете связаться с нашим криминальным обозревателем по номеру 8 953 775–22–29. Можно анонимно.

В начале мая женщина выпала из окна многоэтажного дома в районе микрорайона «Европейский берег».

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