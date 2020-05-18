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Выплаты должен получить весь персонал, работающий с коронавирусом

Выплаты должен получить весь персонал, работающий с коронавирусом

Генеральная прокуратура Российской Федерации организовала проверки во всех регионах страны после заявления медиков о том, что им не начислили стимулирующие выплаты, о который говорил президент. По результатам сразу в нескольких субъектах были обнаружены нарушения.

— Меры прокурорского реагирования с учетом выявленных нарушений приняты, в частности, в Самарской, Новосибирской, Мурманской, Владимирской, Орловской, Иркутской, Курской, Белгородской, Нижегородской, Челябинской областях, Краснодарском, Пермском краях и ряде других регионов, — говорится в сообщении.

Если вы медик и работаете с больными коронавирусом, то напишите нам о том, кем вы работаете и какие вы получили выплаты (можно анонимно). Сообщите об этом через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру +7 982 781–74–07. Не забывайте указывать контактный телефон.

Ранее следственный комитет Новосибирской области сообщил об организованных проверках из-за сообщений в СМИ о том, что в Новосибирске и Искитиме медицинский персонал не получил стимулирующие надбавки.

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Коронавирус в Новосибирске"путинские" выплаты
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