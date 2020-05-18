Генеральная прокуратура Российской Федерации организовала проверки во всех регионах страны после заявления медиков о том, что им не начислили стимулирующие выплаты, о который говорил президент. По результатам сразу в нескольких субъектах были обнаружены нарушения.

— Меры прокурорского реагирования с учетом выявленных нарушений приняты, в частности, в Самарской, Новосибирской, Мурманской, Владимирской, Орловской, Иркутской, Курской, Белгородской, Нижегородской, Челябинской областях, Краснодарском, Пермском краях и ряде других регионов, — говорится в сообщении.