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Ни врачи, ни пациенты не были замечены на территории

Ни врачи, ни пациенты не были замечены на территории

В Новосибирске на территории госпиталя, который возвели военные для лечения пациентов с коронавирусом, продолжаются работы. В этот понедельник, 18 мая возле него удалось побывать фотокорреспонденту НГС.

По информации пресс-службы ЦВО, госпиталь был полностью закончен 15 мая, но ни фотографий, ни подробностей о нём ведомство до сих пор не предоставило. В субботу здание удалось сфотографировать только издалека — с ближайшего жилого дома.

Попасть в само здание сейчас по-прежнему невозможно, но сегодня дорогу к госпиталю проверял мэр Новосибирска Анатолий Локоть — он провёл на территории выездное совещание. По наблюдениям фотокорреспондента НГС, на территории госпиталя до сих пор очень много рабочих, которые также входят и выходят из здания, и работает техника.

При этом основное дорожное полотно к госпиталю уже уложено.

— Общая протяженность обустраиваемого участка дороги — 690 метров: первый участок протяженностью 300 метров — от ул. Бориса Богаткова до ул. Воинской, 6; второй участок протяженностью 390 метров — от ул. Воинской, 6 до проходной госпиталя № 2. Общая стоимость работ — 6,3 млн руб, — сообщила о дорожных работах пресс-служба мэрии Новосибирска.

На территории по-прежнему работает техника

На территории по-прежнему работает техника

По наблюдениям фотокорреспондента НГС, на территории до сих пор очень много рабочих

По наблюдениям фотокорреспондента НГС, на территории до сих пор очень много рабочих

Мэр Новосибирска приехал проверить как идут работы по строительству дороги к госпиталю&nbsp;

Мэр Новосибирска приехал проверить как идут работы по строительству дороги к госпиталю 

Что сейчас внутри здания — неизвестно до сих пор

Что сейчас внутри здания — неизвестно до сих пор

Указатель уже установлен

Указатель уже установлен

Госпиталь располагается на территории военной части&nbsp;

Госпиталь располагается на территории военной части 

Военные носят маски

Военные носят маски

Как медцентр во время строительства выглядел с высоты, можно посмотреть здесь.

В Новосибирске создано уже два инфекционных госпиталя для пациентов с коронавирусом на базе городских клинических больниц. Постепенно всё новые и новые больницы начинают принимать новосибирцев с подозрением на инфекцию и с подтверждённым диагнозом. Мы нанесли все такие медучреждения на карту.

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