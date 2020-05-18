В Новосибирске на территории госпиталя, который возвели военные для лечения пациентов с коронавирусом, продолжаются работы. В этот понедельник, 18 мая возле него удалось побывать фотокорреспонденту НГС.
По информации пресс-службы ЦВО, госпиталь был полностью закончен 15 мая, но ни фотографий, ни подробностей о нём ведомство до сих пор не предоставило. В субботу здание удалось сфотографировать только издалека — с ближайшего жилого дома.
Попасть в само здание сейчас по-прежнему невозможно, но сегодня дорогу к госпиталю проверял мэр Новосибирска Анатолий Локоть — он провёл на территории выездное совещание. По наблюдениям фотокорреспондента НГС, на территории госпиталя до сих пор очень много рабочих, которые также входят и выходят из здания, и работает техника.
При этом основное дорожное полотно к госпиталю уже уложено.
— Общая протяженность обустраиваемого участка дороги — 690 метров: первый участок протяженностью 300 метров — от ул. Бориса Богаткова до ул. Воинской, 6; второй участок протяженностью 390 метров — от ул. Воинской, 6 до проходной госпиталя № 2. Общая стоимость работ — 6,3 млн руб, — сообщила о дорожных работах пресс-служба мэрии Новосибирска.
Как медцентр во время строительства выглядел с высоты, можно посмотреть здесь.
В Новосибирске создано уже два инфекционных госпиталя для пациентов с коронавирусом на базе городских клинических больниц. Постепенно всё новые и новые больницы начинают принимать новосибирцев с подозрением на инфекцию и с подтверждённым диагнозом. Мы нанесли все такие медучреждения на карту.