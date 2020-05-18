В Новосибирске на территории госпиталя, который возвели военные для лечения пациентов с коронавирусом, продолжаются работы. В этот понедельник, 18 мая возле него удалось побывать фотокорреспонденту НГС.



По информации пресс-службы ЦВО, госпиталь был полностью закончен 15 мая, но ни фотографий, ни подробностей о нём ведомство до сих пор не предоставило. В субботу здание удалось сфотографировать только издалека — с ближайшего жилого дома.

Попасть в само здание сейчас по-прежнему невозможно, но сегодня дорогу к госпиталю проверял мэр Новосибирска Анатолий Локоть — он провёл на территории выездное совещание. По наблюдениям фотокорреспондента НГС, на территории госпиталя до сих пор очень много рабочих, которые также входят и выходят из здания, и работает техника.