Жительница дома на Гоголя забила мусором две комнаты в квартире — хлам вынесли чиновники (фото до и после)

Жительница Дзержинского района превратила свою квартиру в доме на Гоголя в свалку. Женщина копила мусор годами и забила им две комнаты до потолка. Убирать хлам из квартиры она отказывалась.



На нерадивую хозяйку пожаловались ее соседи, рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска. Они обратились в районную администрацию, которая попросила Роспотребнадзор проверить квартиру на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям.



Экспертное заключение показало, что концентрация аммиака и сероводорода в пробах воздуха превышала предельно допустимые значения. Женщину предупредили об этом и сказали убрать мусор и произвести дезинфекцию и дезинсекцию квартиры, но хозяйка проигнорировала это.