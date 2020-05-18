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Жительница дома на Гоголя забила мусором две комнаты в квартире — хлам вынесли чиновники (фото до и после)

Сама хозяйка убираться отказывалась даже после предупреждений, суда и штрафов

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Квартира находится в доме на Гоголя, 229

Квартира находится в доме на Гоголя, 229

Жительница Дзержинского района превратила свою квартиру в доме на Гоголя в свалку. Женщина копила мусор годами и забила им две комнаты до потолка. Убирать хлам из квартиры она отказывалась.

На нерадивую хозяйку пожаловались ее соседи, рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска. Они обратились в районную администрацию, которая попросила Роспотребнадзор проверить квартиру на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Экспертное заключение показало, что концентрация аммиака и сероводорода в пробах воздуха превышала предельно допустимые значения. Женщину предупредили об этом и сказали убрать мусор и произвести дезинфекцию и дезинсекцию квартиры, но хозяйка проигнорировала это.

Так квартира выглядела до уборки...

Так квартира выглядела до уборки...

— После многочисленных жалоб жильцов дома № 229 на улице Гоголя в августе 2019 года администрация района подала иск в суд, чтобы обеспечить доступ в жилое помещение и привести его в надлежащее состояние. В декабре 2019 года иск удовлетворили, его требования вступили в законную силу, — пояснила начальник юридического отдела администрации Дзержинского района Наталья Саперова.

Районная администрация своими силами и средствами очистила квартиру от хлама — 29 апреля отсюда вывезли четыре грузовика с мусором.

А так жилище выглядит сейчас

А так жилище выглядит сейчас

В этот понедельник, 18 мая, администрация Дзержинского района, судебные приставы и управляющая компания вывезли из квартиры оставшийся хлам и провели дезинфекцию.

Теперь квартиру ждет генеральная уборка и еще одна дезинфекция, а администрация будет контролировать ситуацию, чтобы она не повторилась.

А в прошлом году четыре КАМАЗа мусора вывезли из квартиры на Полтавской — в этом доме побывал журналист НГС.

Еще несколько лет назад одинокая сибирячка тоже устроила свалку в квартире — соседи жаловались на запах и тараканов.

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