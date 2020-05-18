Жительница дома на Гоголя забила мусором две комнаты в квартире — хлам вынесли чиновники (фото до и после)

Жительница Дзержинского района превратила свою квартиру в доме на Гоголя в свалку. Женщина копила мусор годами и забила им две комнаты до потолка. Убирать хлам из квартиры она отказывалась.
На нерадивую хозяйку пожаловались ее соседи, рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска. Они обратились в районную администрацию, которая попросила Роспотребнадзор проверить квартиру на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Экспертное заключение показало, что концентрация аммиака и сероводорода в пробах воздуха превышала предельно допустимые значения. Женщину предупредили об этом и сказали убрать мусор и произвести дезинфекцию и дезинсекцию квартиры, но хозяйка проигнорировала это.
— После многочисленных жалоб жильцов дома № 229 на улице Гоголя в августе 2019 года администрация района подала иск в суд, чтобы обеспечить доступ в жилое помещение и привести его в надлежащее состояние. В декабре 2019 года иск удовлетворили, его требования вступили в законную силу, — пояснила начальник юридического отдела администрации Дзержинского района Наталья Саперова.
Районная администрация своими силами и средствами очистила квартиру от хлама — 29 апреля отсюда вывезли четыре грузовика с мусором.
В этот понедельник, 18 мая, администрация Дзержинского района, судебные приставы и управляющая компания вывезли из квартиры оставшийся хлам и провели дезинфекцию.
Теперь квартиру ждет генеральная уборка и еще одна дезинфекция, а администрация будет контролировать ситуацию, чтобы она не повторилась.
А в прошлом году четыре КАМАЗа мусора вывезли из квартиры на Полтавской — в этом доме побывал журналист НГС.
Еще несколько лет назад одинокая сибирячка тоже устроила свалку в квартире — соседи жаловались на запах и тараканов.