В Новосибирской области выросло до 28 количество больниц, где сотрудники заболели коронавирусной инфекцией.



— По данным на 13 мая 2020 года, в подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области медицинских учреждениях диагноз «новая коронавирусная инфекция» лабораторно подтверждён у 168 сотрудников медицинских учреждений, — сообщили журналисту НГС в Минздраве региона.

В конце апреля в списке было 11 медучреждений (вы можете посмотреть их на другой нашей карте), а теперь их стало 28. Мы отметили их на новой карте.