В Новосибирской области выросло до 28 количество больниц, где сотрудники заболели коронавирусной инфекцией.
— По данным на 13 мая 2020 года, в подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области медицинских учреждениях диагноз «новая коронавирусная инфекция» лабораторно подтверждён у 168 сотрудников медицинских учреждений, — сообщили журналисту НГС в Минздраве региона.
В конце апреля в списке было 11 медучреждений (вы можете посмотреть их на другой нашей карте), а теперь их стало 28. Мы отметили их на новой карте.
По информации за 13 мая, медицинским работникам сделано 5791 тест на новую коронавирусную инфекцию.
Сегодня Минздрав назвал официальные цифру по числу заражённых в ГКБ №34 — врачи рассказывают, что первые случаи заражения были ещё до праздников.
В какие учреждения сейчас свозят пациентов с подозрением на коронавирус, мы показали здесь.