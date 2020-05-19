Рынок общепита из-за коронавируса оказался в глубочайшем кризисе. Когда он закончится — непонятно, но ясно одно: выживут и вновь откроют свои двери для посетителей далеко не все заведения. Тысячи работников кафе, ресторанов и баров остались не у дел. Кого-то отправили в добровольно-принудительный отпуск за свой счёт, кому-то пришлось уволиться и срочно искать альтернативную работу, кому-то — временно сменить профессию. После публикации про девушку, которая бросила престижную профессию и ушла в доставку еды, своей историей с НГС поделился другой сибиряк — в пандемию коронавируса ему пришлось уехать из Санкт-Петербурга обратно в Новосибирск. Почему так произошло и чем он занимается сейчас — читайте в его авторской колонке. Далее от первого лица.
Я из Новосибирска, но последние 8 лет живу и работаю в Санкт-Петербурге. Сначала — барменом, а последние пять лет — на управляющей должности в баре (бар-менеджер) крупного ресторанного холдинга.
Вирус начал влиять на ресторанный бизнес с середины марта: количество гостей снизилось почти в два раза. Начало апреля выдалось ещё хуже — за 8 лет работы такое я увидел впервые. Долги по поставщикам продолжали расти, а денег всё не было.
Мы ожидали от правительства рекомендаций по дальнейшей работе. Первая весточка от них была, что нужно увеличить расстояние между столами на 1,5 метра и стараться не пускать лиц пожилого возраста. Я стал задумываться об отъезде на свою малую родину — в Новосибирск. Потом у нас состоялось общее собрание, где всем объявили о сокращении зарплаты: линейному персоналу на 10% (бармены, официанты, повара), а управляющему составу на 30%. Причем урезали задним числом — с 1 марта, хотя месяц уже заканчивался. То есть у меня просто забрали около 12 000 рублей, которые я честно заработал.
Я понимал, что в любой момент рестораны могут прикрыть на карантин, а денег на съём квартиры и оплату ипотеки (дом сдаётся в этом году) мне уж точно не хватит. Буквально за четыре дня мы с семьёй (у меня жена и маленький ребёнок) собрали все вещи и отправились в Новосибирск. На работе я написал заявление на отпуск по собственному желанию за свой счёт на полгода, но, насколько мне известно, во многих ресторанах людей принудительно отправляли в отпуск.
И всё это происходит только из-за того, что рестораны не имеют столько средств, чтобы позволить себе перестать работать и платить всему персоналу зарплату. О поддержке от государства стало известно только недавно, но все мы понимаем, что это совсем не поддержка, а ещё большие финансовые обязательства, только перед банками.
Сейчас я нахожусь в Новосибирске, устроился в службу доставки водителем-курьером — доставляю людям продукты из магазина и считаю, что это очень крутой сервис. Теперь для похода в магазин нужны только смартфон и деньги: с последним у многих сложновато, но смартфоны есть почти у всех. Также я отправил заявку в известную сеть заведений Новосибирска и с нетерпением жду приглашения туда и послаблений, которые уже разрешат общепиту жить.
Я считаю, что общепит изменится. Минимум, который его ждёт: маски, антисептики, небольшие компании посетителей. Люди привыкли жить без баров и ресторанов. Первое время будет очень непривычно — как работникам, так и гостям. Думаю, что после кризиса откроются лишь 70% заведений, а из них ещё 15% ждёт крах в ближайшие кварталы. Я люблю свою работу, мне нравится разрабатывать рецепты напитков и дарить гостям приятные впечатления. Надеюсь, что я запрыгну в эшелон нового поколения общепита и буду его покорять.
А как вы думаете, каким будет общепит после снятия всех ограничительных мер? Пишите в комментариях — обсудим вместе.
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