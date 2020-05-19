Я из Новосибирска, но последние 8 лет живу и работаю в Санкт-Петербурге. Сначала — барменом, а последние пять лет — на управляющей должности в баре (бар-менеджер) крупного ресторанного холдинга.



Вирус начал влиять на ресторанный бизнес с середины марта: количество гостей снизилось почти в два раза. Начало апреля выдалось ещё хуже — за 8 лет работы такое я увидел впервые. Долги по поставщикам продолжали расти, а денег всё не было.

Мы ожидали от правительства рекомендаций по дальнейшей работе. Первая весточка от них была, что нужно увеличить расстояние между столами на 1,5 метра и стараться не пускать лиц пожилого возраста. Я стал задумываться об отъезде на свою малую родину — в Новосибирск. Потом у нас состоялось общее собрание, где всем объявили о сокращении зарплаты: линейному персоналу на 10% (бармены, официанты, повара), а управляющему составу на 30%. Причем урезали задним числом — с 1 марта, хотя месяц уже заканчивался. То есть у меня просто забрали около 12 000 рублей, которые я честно заработал.



Я понимал, что в любой момент рестораны могут прикрыть на карантин, а денег на съём квартиры и оплату ипотеки (дом сдаётся в этом году) мне уж точно не хватит. Буквально за четыре дня мы с семьёй (у меня жена и маленький ребёнок) собрали все вещи и отправились в Новосибирск. На работе я написал заявление на отпуск по собственному желанию за свой счёт на полгода, но, насколько мне известно, во многих ресторанах людей принудительно отправляли в отпуск.