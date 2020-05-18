Стало известно о ещё одной жертве коронавируса в Новосибирске. 16 мая в больнице №11, которая сейчас работает как инфекционный госпиталь для коронавирусных больных, умерла 57-летняя женщина — гардеробщица врачебно-физкультурного диспансера. Она лечилась вместе с мужем.
Мужчина согласился рассказать НГС их с женой историю — он удивлен, почему новосибирцы так несерьёзно подходят к эпидемии и гуляют толпами на улице с детьми без масок.
«Я всё жду, когда щёлкнет замок, и она зайдет»
В августе Любови исполнилось бы 58 лет. Она долгое время трудилась воспитателем в детском саду в ясельной группе, а в последние годы работала гардеробщицей во врачебно-физкультурном диспансере.
— Где она могла заразиться — никто на этот вопрос не ответит. Виню себя. Потому что я был больной, она 9 дней за мной ухаживала и сама заболела. Она никуда не ходила, была со мной. И вирус передался от меня — это моё мнение. Я думал, что просто простудился, — рассказывает Владимир, муж умершей сибирячки. — Из больницы я выписался 15 мая, а она умерла 16 мая в час ночи.
Последний раз он виделся с женой именно в больнице.
— Пришёл, она была вообще как овощ. Она была очень сильно поражена болезнью. А лечение? Откуда оно возьмётся, если его нет? Если нет вакцины — общая терапия идёт. А там от организма зависит, — рассказывает мужчина.
О смерти супруги он узнал от сына.
Сейчас Владимир запрещает родственникам приезжать к себе, потому что боится их заразить, хотя уже выписался из больницы с отрицательным анализом.
— Мне тяжело находиться дома, в квартире, потому что всё напоминает о ней. Я всю жизнь проработал на ТЭЦ и ничего не видел. А сейчас не знаю, где ножницы, где бумага, где расчёска. Хожу, как ребёнок. Взяли её и вырвали у меня. Я всё жду, когда щёлкнет замок, и она зайдёт. Это очень страшно — остаться вот так одному, — говорит мужчина.
«Многие думают, что если его это не коснулось — то вируса и нет»
Владимир точно не знает, где он мог заразиться коронавирусом. Сейчас он не выходит на улицу без надобности и не понимает, почему многие новосибирцы халатно относятся к собственной безопасности.
— Рядом с нашим домом есть Монумент Славы. И как белая ворона — один в маске идёшь обычно. Дети, старики, велосипедисты — никого в маске! 99,9% людей без масок. Как людям объяснить? Чтобы попали в беду, в какую попал я? И бесполезно всё это. Русский человек так устроен — пока не клюнет, как говорится, — делится Владимир. — Если человека не коснулось — то этого нет. Так думают люди.
При этом мужчина признаётся, что сам не ожидал, насколько тяжело сейчас приходится врачам:
— Я даже не представлял, что это такое — «вирусная пневмония». В больнице 6 этажей, и на всех люди лежат с ней. Врачи не подготовлены к этому вирусу. Никто не подготовлен. Не хватает специалистов. Знаете, что делается у врачей? Они приходят на работу, заходят в бокс, их обрабатывают, надевают униформу. И они идут все запотевшие. Им очень тяжело. И целый день так ходят. И вместо 70 человек обслуживают 200, а то и больше. Некоторые из них даже не выходят из больницы.
Хоронить только в закрытом гробу
19 мая пройдут похороны Любови, но на них приглашены только самые близкие люди.
— Вирус летает. Где — непонятно. Раньше выдавали только урну, а сейчас есть послабления, завтра нам отдают гроб, но закрытый. И на похоронах буду я, сын, невестка и всё, больше никого, — говорит Владимир. — Моя жена была позитивным человеком. Она прожила жизнь достойно. Хохотушка такая была.
Коллеги Любови также отзываются о ней только с теплотой и уважением.
В официальных сводках оперштаба с пятницы не появлялось информации об умершей 57-летней женщине. Корреспондент НГС отправила официальный запрос в правительство Новосибирской области с просьбой уточнить информацию о количестве умерших от коронавируса людей.
Редакция НГС приносит свои соболезнования родным, близким и друзьям Любови.
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На прошлой неделе в Новосибирске похоронили врача-рентгенолога Нелю Щеглову. Женщина скончалась 11 мая в больнице № 11, которая переоборудована для лечения пациентов с коронавирусом. Мы поговорили с людьми, которые хорошо знали Нелю Николаевну. Её соседка по палате рассказала, что за неделю до смерти врача писала жалобу о том, что она плохо себя чувствует — текст жалобы можно почитать здесь.
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