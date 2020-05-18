— Где она могла заразиться — никто на этот вопрос не ответит. Виню себя. Потому что я был больной, она 9 дней за мной ухаживала и сама заболела. Она никуда не ходила, была со мной. И вирус передался от меня — это моё мнение. Я думал, что просто простудился, — рассказывает Владимир, муж умершей сибирячки. — Из больницы я выписался 15 мая, а она умерла 16 мая в час ночи.

Последний раз он виделся с женой именно в больнице.

— Пришёл, она была вообще как овощ. Она была очень сильно поражена болезнью. А лечение? Откуда оно возьмётся, если его нет? Если нет вакцины — общая терапия идёт. А там от организма зависит, — рассказывает мужчина.

О смерти супруги он узнал от сына.

Сейчас Владимир запрещает родственникам приезжать к себе, потому что боится их заразить, хотя уже выписался из больницы с отрицательным анализом.

— Мне тяжело находиться дома, в квартире, потому что всё напоминает о ней. Я всю жизнь проработал на ТЭЦ и ничего не видел. А сейчас не знаю, где ножницы, где бумага, где расчёска. Хожу, как ребёнок. Взяли её и вырвали у меня. Я всё жду, когда щёлкнет замок, и она зайдёт. Это очень страшно — остаться вот так одному, — говорит мужчина.

