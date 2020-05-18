Сегодня во втором часу дня новосибирцы заметили сильное задымление на территории ТЭЦ-2 в Ленинском районе города. Дым видели жители разных районов города.
— Я вышла на балкон и увидела клубы дыма над ТЭЦ, такого раньше никогда не было, обычно шел дым из труб, и все, сразу подумала: неужели пожар? — рассказала корреспонденту НГС читательница Анастасия.
Корреспондент НГС обратился за комментарием в «Сибирскую генерирующую компанию». Там сообщили, что ситуация под контролем, чрезвычайных происшествий на предприятии не было, и вскоре все будет налажено:
— На ТЭЦ-2 из-за дефекта на узле питания пришлось остановить
В компании также пообещали, что до 19 часов котел выйдет на необходимые параметры работы, и извинились перед жителями за беспокойство.
В апреле новосибирцев взволновал столб черного дыма над ТЭЦ-2 — он был связан с отключением дымососа котла из-за дефекта подшипника.