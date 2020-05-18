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Горожан напугало то, что дым шел не только из трубы, но и как будто из самого здания ТЭЦ

Горожан напугало то, что дым шел не только из трубы, но и как будто из самого здания ТЭЦ

Сегодня во втором часу дня новосибирцы заметили сильное задымление на территории ТЭЦ-2 в Ленинском районе города. Дым видели жители разных районов города.

— Я вышла на балкон и увидела клубы дыма над ТЭЦ, такого раньше никогда не было, обычно шел дым из труб, и все, сразу подумала: неужели пожар? — рассказала корреспонденту НГС читательница Анастасия.

Корреспондент НГС обратился за комментарием в «Сибирскую генерирующую компанию». Там сообщили, что ситуация под контролем, чрезвычайных происшествий на предприятии не было, и вскоре все будет налажено:

— На ТЭЦ-2 из-за дефекта на узле питания пришлось остановить котёл № 7. Это стало причиной выхода плотного дыма. Сейчас ведётся перезапуск оборудования, возможно кратковременное появление темного дыма в связи с розжигом котла № 8, — пояснили в пресс-службе СГК.

В компании также пообещали, что до 19 часов котел выйдет на необходимые параметры работы, и извинились перед жителями за беспокойство.

В апреле новосибирцев взволновал столб черного дыма над ТЭЦ-2 — он был связан с отключением дымососа котла из-за дефекта подшипника.

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