Новосибирскстат опубликовал статистику по заболеваемости в регионе основными инфекционными болезнями и педикулёзом за март, при этом сравнив показатели с прошлым годом.



В регионе на 10% выросло количество случаев ОРВИ за март, при этом в 2,7 раза реже стал встречаться грипп. Также новосибирцы стали меньше болеть острыми кишечными инфекциями, туберкулёзом и сальмонеллёзом. В прошлом году в регионе в это время была небольшая вспышка кори.

Новосибирцы в марте этого года стали больше болеть педикулёзом, гепатитом и гонококковой инфекцией, и, конечно, именно в этом месяце в Новосибирской области впервые были зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции.