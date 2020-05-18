18 мая понедельник
СЕЙЧАС +28°С
Пробки 3/10
usd 73.21
eur 79.13
Тема дня Заразились 12 сотрудников больницы №34

Все новости

Все новости
Новосибирцы в марте этого года стали больше болеть педикулёзом, гепатитом и гонококковой инфекцией

Новосибирцы в марте этого года стали больше болеть педикулёзом, гепатитом и гонококковой инфекцией

Новосибирскстат опубликовал статистику по заболеваемости в регионе основными инфекционными болезнями и педикулёзом за март, при этом сравнив показатели с прошлым годом.

В регионе на 10% выросло количество случаев ОРВИ за март, при этом в 2,7 раза реже стал встречаться грипп. Также новосибирцы стали меньше болеть острыми кишечными инфекциями, туберкулёзом и сальмонеллёзом. В прошлом году в регионе в это время была небольшая вспышка кори.

Новосибирцы в марте этого года стали больше болеть педикулёзом, гепатитом и гонококковой инфекцией, и, конечно, именно в этом месяце в Новосибирской области впервые были зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции.

Сегодня стало известно, что новосибирские учёные предложили новый способ тестирования на коронавирус на основе уже существующей технологии анализа выдоха человека.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коронавирусзаболеваемость в Новосибирской областистатистика болезнейНовосибирскстат
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (2)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!