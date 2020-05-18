Синоптики рассказали, когда температура в Новосибирске упадёт до +21 градуса

В ближайшие 2 дня в Новосибирске будет жарко, а 21 мая, в среду, температура опустится до +21 градуса.
Об этом рассказали в Западно-Сибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
— Сегодня, по уточнённому прогнозу, во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3–8 м/с, температура
19 мая ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 4–9 м/с, температура ночью
20 мая также переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, температура ночью
21 мая ожидается кратковременный дождь, гроза, ветер, температура ночью составит
Напомним, что перед выходными МЧС предупреждало об аномальной жаре, из-за которой велик риск возникновения пожаров.