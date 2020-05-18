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Синоптики рассказали, когда температура в Новосибирске упадёт до +21 градуса

Сегодня, по уточнённому прогнозу, во второй половине дня местами ожидается кратковременный дождь

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В ближайшие дни в Новосибирске будет тепло

В ближайшие дни в Новосибирске будет тепло

В ближайшие 2 дня в Новосибирске будет жарко, а 21 мая, в среду, температура опустится до +21 градуса.

Об этом рассказали в Западно-Сибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

— Сегодня, по уточнённому прогнозу, во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3–8 м/с, температура +28… +30 градусов. Сейчас пока не изменится температурный фон, а ближе к 21-му уже прохладней, — сообщила дежурный синоптик.

19 мая ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 4–9 м/с, температура ночью +14… +16 °С, днём +28…+30 градусов.

20 мая также переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, температура ночью +13… +15 °С, днём +27… +29 °С.

21 мая ожидается кратковременный дождь, гроза, ветер, температура ночью составит +12… +14 °С, днём +21… +23 °С.

Напомним, что перед выходными МЧС предупреждало об аномальной жаре, из-за которой велик риск возникновения пожаров.

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