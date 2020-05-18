Синоптики рассказали, когда температура в Новосибирске упадёт до +21 градуса

В ближайшие 2 дня в Новосибирске будет жарко, а 21 мая, в среду, температура опустится до +21 градуса.

Об этом рассказали в Западно-Сибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

— Сегодня, по уточнённому прогнозу, во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3–8 м/с, температура +28… +30 градусов . Сейчас пока не изменится температурный фон, а ближе к 21-му уже прохладней, — сообщила дежурный синоптик.

