Вчера, 17 мая, около 19:00 в Новосибирске в районе метро «Золотая Нива» заметили автомобилистов, которые заблокировали автомобиль таксиста и не отпускали водителя.



Андрей, очевидец инцидента, рассказал НГС, что произошло вчера на ул. Бориса Богаткова недалеко от станции метро «Золотая Нива» около 19:00.

— Они очень быстро подлетели. С двух сторон первые две машины, «Лексус» и ещё какая-то, его зажали, третий встал сзади. Они выскочили из этих машин, давай бить сначала стёкла, потом открыли дверь и уже начали бить его и выкинули из машины. Но стёкла они не разбили, не получилось у них, — сообщил свидетель.