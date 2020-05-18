Вчера, 17 мая, около 19:00 в Новосибирске в районе метро «Золотая Нива» заметили автомобилистов, которые заблокировали автомобиль таксиста и не отпускали водителя.
Андрей, очевидец инцидента, рассказал НГС, что произошло вчера на ул. Бориса Богаткова недалеко от станции метро «Золотая Нива» около 19:00.
— Они очень быстро подлетели. С двух сторон первые две машины, «Лексус» и ещё какая-то, его зажали, третий встал сзади. Они выскочили из этих машин, давай бить сначала стёкла, потом открыли дверь и уже начали бить его и выкинули из машины. Но стёкла они не разбили, не получилось у них, — сообщил свидетель.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что вчера в районе произошло ДТП.
— Два водителя гонялись за третьим, но там нет про такси ни слова. Гражданин 1993 года вчера в 19:00 в районе дома 241 на улице Бориса Богаткова совершил ДТП, попытался скрыться. Водители пострадавшие стали его задерживать. Потом подключился автомобиль дорожно-патрульной службы. Задержали, в спецприёмник отправили, составили административный протокол за отказ от медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, — рассказали в ведомстве.
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5 мая ДТП с участием такси произошло на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Космической. Тогда один из участников аварии ехал со скоростью около 100 км/ч.