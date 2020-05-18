Власти объяснили загадку белых пятен на воде котлована «Горский»

Раннее цветение, объяснили в ведомстве, связано с аномально высокой температурой в первой декаде мая, а также отсутствии динамического движения вод.

Недавно по городским улицам потекли алые реки — о том, что это такое, не знали даже в мэрии. Позже выяснилось, что всё проще, чем кажется. По дороге ехал грузовик, с него капала красная краска.

