18 мая понедельник
СЕЙЧАС +26°С
Пробки 3/10
usd 73.21
eur 79.13
Тема дня Заразились 12 сотрудников больницы №34

Все новости

Все новости
Город Подробности

Власти объяснили загадку белых пятен на воде котлована «Горский»

Необычные пятна заметили местные жители в первой декаде мая

1 043
9 Обсудить

Поделиться

Белые пятна местные жители заметили неделю назад

Белые пятна местные жители заметили неделю назад

В котловане «Горский» в Ленинском районе Новосибирска зацвела вода — именно это назвали причиной появления белых пятен в водоёме.

— В ходе визуального осмотра акватории котлована «Горский» специалистами министерства зафиксирован процесс естественной эвтрофикации (насыщение водоёмов биогенными элементами, сопровождающееся ростом биологической продуктивности водных бассейнов — по информации Википедии) в результате активного развития водорослей и бактерий, — сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

Раннее цветение, объяснили в ведомстве, связано с аномально высокой температурой в первой декаде мая, а также отсутствии динамического движения вод.

Недавно по городским улицам потекли алые реки — о том, что это такое, не знали даже в мэрии. Позже выяснилось, что всё проще, чем кажется. По дороге ехал грузовик, с него капала красная краска.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

котлован Горскийэкологияцветение воды
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (9)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!