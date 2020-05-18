Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила в программе «Москва. Кремль. Путин» с заявлением о том, что скорого снятия ограничений в России ждать не стоит. Главный санитарный врач страны посоветовала поубавить надежды тем, кто всё ещё планирует провести отпуск на курорте. Даже если речь идёт о российском курорте.



— Это [отдых на российском курорте] тоже пока из области больших, хороших, правильных, но надежд. Пока мы должны посмотреть на ближайшие две недели, — заключила Попова.



Полностью ситуация с коронавирусом будет под контролем, когда, как сказала Анна Попова, число новых заражённых в стране будет равно нулю.



Кстати, на самые подробные вопросы о поездках в отпуск во время пандемии и о том, как этот отпуск перенести мы ответили здесь.

