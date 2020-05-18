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Новосибирские учёные предложили новый тест на коронавирус — он будет анализировать выдох человека

Прибор для анализа уже создан и работает, но его нужно обучить находить коронавирус

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Прибор для анализа выдоха уже создан и работает, но его нужно обучить находить коронавирус

Прибор для анализа выдоха уже создан и работает, но его нужно обучить находить коронавирус

Новосибирские учёные предложили новый способ тестирования на коронавирус на основе уже существующей технологии анализа выдоха человека.

— Выдох человека — это сложная смесь из около 750 летучих соединений, так называемый «отпечаток метаболизма». Анализ человеческого дыхания позволяет неинвазивно контролировать биохимические процессы, что делает процедуру доступной и безопасной, — сообщили в пресс-службе СО РАН.

В мире есть установки, которые могут провести точный анализ, но они дорогостоящие и применяются в специальных лабораториях, в Новосибирске разработали удобный отечественный анализатор для широкого применения.

— В Институте автоматики и электрометрии СО РАН совместно с промышленным партнером, компанией «Сайнтификкоин», создан отечественный газоанализатор HEALTHMONITOR, позволяющий преодолеть существующий технологический барьер для перехода методики в массовое использование, — объяснили учёные.

Прибор уже производится и используется в 12 странах, среди которых США, Германия, Италия, Индия, Китай, Бельгия и другие. Сейчас ученые планируют настроить его на определение коронавируса.

— Первичную диагностику проводит нейросеть. Чтобы обучить ее в ускоренном режиме, руководитель МРГ при СО РАН по COVID-19 академик РАН Иванович Михаил Воевода обратился за помощью к мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину, поскольку ученым необходимо собрать коллекцию материалов больных с коронавирусной инфекцией и пневмонией для выявления соответствующих биомаркеров (итогов метаболизма, протекающего в организме в ответ на инфицирование COVID-19), — рассказали в пресс-службе.

На прошлой неделе новосибирский вирусолог Сергей Нетесов рассказал, к чему стоит готовиться населению и здравоохранению, когда заболеваемость COVID-19 пойдёт на спад.

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