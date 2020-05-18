В Новосибирской области кончается запас иммуноглобулина — купить его не могут даже коммерческие центры

В Новосибирской области остался небольшой запас иммуноглобулина от клещевого энцефалита — в муниципальных учреждениях он есть только для детей, а коммерческие также столкнулись со сложностями закупки

Об этом сообщила сегодня главный специалист по вакцинопрофилактике региона Татьяна Ивлева во время прямого эфира в официальной группе правительства Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте».

— К сожалению, в этом году ситуация по иммуноглобулину достаточно печальная. Она не связана с тем, что представители Минздрава или медицинские работники или руководители каких-то лечебных учреждений, что-то не так сделали. А связано с тем, что производители не смогли сертифицировать препарат, поэтому, к сожалению, мы не можем закупить этот препарат для нужд муниципальной медицины. Коммерческие центры тоже в этом году столкнулись с тем, что не могут купить иммуноглобулин, — объяснила Ивлева.