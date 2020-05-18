В Новосибирской области кончается запас иммуноглобулина — купить его не могут даже коммерческие центры

В Новосибирской области остался небольшой запас иммуноглобулина от клещевого энцефалита — в муниципальных учреждениях он есть только для детей, а коммерческие также столкнулись со сложностями закупки
Об этом сообщила сегодня главный специалист по вакцинопрофилактике региона Татьяна Ивлева во время прямого эфира в официальной группе правительства Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте».
— К сожалению, в этом году ситуация по иммуноглобулину достаточно печальная. Она не связана с тем, что представители Минздрава или медицинские работники или руководители каких-то лечебных учреждений, что-то не так сделали. А связано с тем, что производители не смогли сертифицировать препарат, поэтому, к сожалению, мы не можем закупить этот препарат для нужд муниципальной медицины. Коммерческие центры тоже в этом году столкнулись с тем, что не могут купить иммуноглобулин, — объяснила Ивлева.
В регионе создан запас только для детей, так как иммуноглобулин от клещевого энцефалита бесплатно в поликлиниках ставят только до 18 лет.
— Для детей иммуноглобулин будет, но для взрослых ситуация может быть непростая. Небольшое количество иммуноглобулина для детей на территории есть и будет в течение года, но это значительно меньше того, что мы расходуем ежегодно. Поэтому я бы призвала тех, кто не имеет прививку, пойти её и сделать. Если на данный момент ещё иммуноглобулин какой-то на территории присутствует, не очень понятно, как будет складываться ситуация в июне, августе. И, наверное, лучше использовать это время, чтобы наработать собственный иммунитет, — добавила врач. — Я дала совет: идите и прививайтесь, потому что он закончится однозначно и его не будет.
Сейчас в муниципальных поликлиниках региона, по данным специалиста, уже можно бесплатно привиться от клещевого энцефалита по ускоренной схеме.
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