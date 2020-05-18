В Новосибирске в суд передали уголовное дело против бывшего генерального директора «Новосибирскэнергосбыта» Татьяны Подчасовой — ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного
— В ходе предварительного следствия установлено, что с августа 2014 года по июль 2017 года по указанию генерального директора акционерного общества отрасли ТЭК, жительницы Новосибирска 1953 года рождения, из бюджета организации были оплачены туристические путевки для нее самой и топ-менеджеров на общую сумму около
Эти деньги предназначались на повышение квалификации сотрудников компании.
— Тем самым генеральный директор, злоупотребив своими полномочиями, причинила существенный вред законным интересам организации, которой руководила, — добавили в полиции.
Главным следственным управлением
Корреспондент НГС отправила официальный запрос в компанию с просьбой рассказать подробности растраты.
В июне 2017 года Татьяна Подчасова была награждена президентом медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Она была уволена с поста генерального директора «Новосибирскэнергосбыта» в мае прошлого года. На этот пост был назначен Карен Дашьян, который продолжает сейчас руководить компанией.