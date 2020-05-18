В Новосибирске в суд передали уголовное дело против бывшего генерального директора «Новосибирскэнергосбыта» Татьяны Подчасовой — ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями».



— В ходе предварительного следствия установлено, что с августа 2014 года по июль 2017 года по указанию генерального директора акционерного общества отрасли ТЭК, жительницы Новосибирска 1953 года рождения, из бюджета организации были оплачены туристические путевки для нее самой и топ-менеджеров на общую сумму около 4 830 000 рублей , — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.