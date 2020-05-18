Новая статистика по коронавирусу за сутки: выявили 71 нового заболевшего

В Новосибирской области за сутки выявили 71 нового заболевшего коронавирусом.



Об этом сегодня, 18 мая, во время оперативного совещания в правительстве Новосибирской области сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

— Учреждения здравоохранения функционируют в режиме повышенной готовности. По коронавирусной инфекции зарегистрировано на территории 1652 подтверждённых случая данной инфекции. 638 человек уже выписаны, 20 летальных исходов. Под медицинским наблюдением остаётся 2097 человек, — рассказал министр.