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Новая статистика по коронавирусу за сутки: выявили 71 нового заболевшего

Всего в регионе зафиксировали 1652 случая

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В Новосибирске озвучили новые данные о заболеваемости коронавирусом

В Новосибирске озвучили новые данные о заболеваемости коронавирусом

В Новосибирской области за сутки выявили 71 нового заболевшего коронавирусом.

Об этом сегодня, 18 мая, во время оперативного совещания в правительстве Новосибирской области сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

— Учреждения здравоохранения функционируют в режиме повышенной готовности. По коронавирусной инфекции зарегистрировано на территории 1652 подтверждённых случая данной инфекции. 638 человек уже выписаны, 20 летальных исходов. Под медицинским наблюдением остаётся 2097 человек, — рассказал министр.

Вчера в НСО зафиксировали 70 случаев инфицирования, общее число заболевших составляло 1581 человек.

Мы ведём онлайн-хронику о том, что ещё происходит сегодня в Новосибирске.

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