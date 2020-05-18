Прятался в гараже: Пропавшего в Искитимском районе 13-летнего мальчика нашли

Ребёнка, пропавшего в субботу 16 мая в посёлке Чернореченский Искитимского района, нашли поздно вечером в воскресенье, 17 мая.



По словам волонтёров, в субботу родителей не было дома около полутора часов, в это время он и ушел. Телефона у мальчика при себе не было. Школьник находился дома на дистанционном обучении и пользовался бабушкиным телефоном, который с собой не взял.

О том, как мальчика нашли, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

— У них на территории (Рядом с домом. — прим. ред.) есть гараж. Он ушёл вечером в гараж и там спрятался. Там переночевал. На следующий день вечером дедушка услышал какой-то стук, пошёл и увидел, что он там, — сообщили в ведомстве.