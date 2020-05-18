Прятался в гараже: Пропавшего в Искитимском районе 13-летнего мальчика нашли

Ребёнка, пропавшего в субботу 16 мая в посёлке Чернореченский Искитимского района, нашли поздно вечером в воскресенье, 17 мая.
По словам волонтёров, в субботу родителей не было дома около полутора часов, в это время он и ушел. Телефона у мальчика при себе не было. Школьник находился дома на дистанционном обучении и пользовался бабушкиным телефоном, который с собой не взял.
О том, как мальчика нашли, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
— У них на территории (Рядом с домом. — прим. ред.) есть гараж. Он ушёл вечером в гараж и там спрятался. Там переночевал. На следующий день вечером дедушка услышал какой-то стук, пошёл и увидел, что он там, — сообщили в ведомстве.
Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» благодарит всех, кто выезжал на поиски, выполнял автономные задачи, делал репост ориентировки и помогал с распространением по сети.
В начале мая в Бердске пропал 10-летний мальчик — он уехал из дома на самокате и не вернулся обратно.