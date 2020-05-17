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Тема дня В реанимации 56 новосибирцев с коронавирусом

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56 пациентов находятся в реанимации, 19 человек — на ИВЛ: хроника коронавируса за сутки

Рассказываем обо всём, что произошло в городе

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В Новосибирской области провели <nobr class="_">73 722 теста</nobr> на коронавирус

В Новосибирской области провели 73 722 теста на коронавирус

В Новосибирской области за сутки выявили еще 70 случаев коронавирусной инфекции, сообщили в оперштабе. 28 пациентов выписали по выздоровлении.

Что произошло в городе за сутки?

  1. Сотрудники общепита стали одними из первых, кто пострадал от коронавируса и полукарантинных мер. Оставшись без работы и денег, они ищут альтернативы, но вариантов заработать сейчас не так много. С этой же проблемой столкнулась наша героиня. Чтобы не утонуть в кредитах, ей пришлось пойти работать в доставку. Теперь Анастасия развозит еду на дом, а вместо многомиллионных контрактов у неё — редкие чаевые и пренебрежительные взгляды клиентов. О стыде, вынужденной экономии и брезгливом отношении к курьерам, с которым ей пришлось столкнуться, она рассказала корреспонденту Ксении Лысенко.
  2. В отделениях реанимации находятся 56 человек, на ИВЛ — 19 пациентов. Публикуем свежую статистику по заболевшим и выздоровевшим от оперативного штаба.
  3. 9709 случаев коронавируса зарегистрировали в России за последние сутки. Общее число заболевших составило 281 752 человека, сообщает оперативный штаб.
  4. Малый и средний бизнес уже почти два месяца находится в глубоком кризисе из-за коронавирусных ограничений. И, несмотря на различные меры государственной поддержки, многим приходится непросто. Сооснователь компании «Охота в темноте» Илья Ледяев рассказал, как пытался воспользоваться помощью государства. Что из этого вышло — читайте в его авторской колонке.
  5. Сотрудник Хилокского рынка заразился коронавирусом, о чем сообщили в региональном Роспотребнадзоре, однако закрывать торговую точку не планируют.

НГС ведёт онлайн-хронику о коронавирусе в городе и стране.

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