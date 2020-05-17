56 пациентов находятся в реанимации, 19 человек — на ИВЛ: хроника коронавируса за сутки

В Новосибирской области за сутки выявили еще
Что произошло в городе за сутки?
- Сотрудники общепита стали одними из первых, кто пострадал от коронавируса и полукарантинных мер. Оставшись без работы и денег, они ищут альтернативы, но вариантов заработать сейчас не так много. С этой же проблемой столкнулась наша героиня. Чтобы не утонуть в кредитах, ей пришлось пойти работать в доставку. Теперь Анастасия развозит еду на дом, а вместо многомиллионных контрактов у неё — редкие чаевые и пренебрежительные взгляды клиентов. О стыде, вынужденной экономии и брезгливом отношении к курьерам, с которым ей пришлось столкнуться, она рассказала корреспонденту Ксении Лысенко.
- В отделениях реанимации находятся 56 человек, на ИВЛ — 19 пациентов. Публикуем свежую статистику по заболевшим и выздоровевшим от оперативного штаба.
- 9709 случаев коронавируса зарегистрировали в России за последние сутки. Общее число заболевших составило
281 752 человека, сообщает оперативный штаб.
- Малый и средний бизнес уже почти два месяца находится в глубоком кризисе из-за коронавирусных ограничений. И, несмотря на различные меры государственной поддержки, многим приходится непросто. Сооснователь компании «Охота в темноте» Илья Ледяев рассказал, как пытался воспользоваться помощью государства. Что из этого вышло — читайте в его авторской колонке.
- Сотрудник Хилокского рынка заразился коронавирусом, о чем сообщили в региональном Роспотребнадзоре, однако закрывать торговую точку не планируют.
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