Четыре сибирячки борются за звание самой сексуальной девушки в конкурсе Miss Maxim: смотрим горячие фото

Один из самых популярных мужских журналов MAXIM устроил конкурс для девушек, где участницы борются за возможность оказаться на обложке сентябрьского номера. В рейтинг самых красивых девушек страны попали четыре участницы из Новосибирска.

Всего на победу претендует 321 девушка. Красавицы участвуют в голосовании, по результатам которого 10 финалисток пригласят на кастинг в Москву. Участниц ждёт шоу Miss Maxim, во время которого звездное жюри выберет победительницу. Голосование продлиться до начала июня.