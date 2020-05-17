Четыре сибирячки борются за звание самой сексуальной девушки в конкурсе Miss Maxim: смотрим горячие фото

Один из самых популярных мужских журналов MAXIM устроил конкурс для девушек, где участницы борются за возможность оказаться на обложке сентябрьского номера. В рейтинг самых красивых девушек страны попали четыре участницы из Новосибирска.
Всего на победу претендует 321 девушка. Красавицы участвуют в голосовании, по результатам которого 10 финалисток пригласят на кастинг в Москву. Участниц ждёт шоу Miss Maxim, во время которого звездное жюри выберет победительницу. Голосование продлиться до начала июня.
Светлана Гладких, 19 лет, Новосибирск
Мария Пещерская, 35 лет, Новосибирск
Наталья Старченко, 24 года, Новосибирск
Анастасия Воеводина, 35 лет, Новосибирск
Мы уже писали про первую конкурсантку из Новосибирска Марию Пещерскую. Вторая участница от Новосибирска — 19-летняя Светлана Гладких. И третья сибирячка, которая решилась на участие — Наталья Старченко.