Новосибирский школьник попал в эфир «Вечернего Урганта» и ответил на каверзный вопрос от Насти Ивлеевой

Школьник из Новосибирска Артем Овчинников попал в эфир шоу Первого канала «Вечерний Ургант». Парень по видеосвязи пообщался с ведущим передачи Иваном Ургантом и ответил на вопрос гостьи выпуска блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой.
Иван Ургант предложил Анастасии устроить российским школьникам экспресс-подготовку к ЕГЭ по четырем предметам — биологии, физике, литературе и географии. Ведущий показывал девушке вопрос из школьной программы на листке, она должна была вслух перевести его на английский, а школьник на связи должен был устно перевести его обратно на русский и дать ответ.
Четвертым на связь вышел одиннадцатиклассник Артем из Новосибирска, ученик гимназии № 17.
Парень сказал, что подписан в соцсетях на Анастасию и ее мужа, рэпера Элджея, ведь «по-другому в Новосибирске никак».
— Из Новосибирска мой супруг, так что они там все меня любят, — прокомментировала Ивлеева.
Из предметов парень выбрал биологию. Анастасия на ломанном английском спросила его «К какому виду живых организмов относится инфузория туфелька?».
— Это микроорганизм, это я помню еще класса с шестого. Она маленькая и похожа на туфельку, в принципе, это все.
— А вот это — бинго, десять из десяти! — с юмором оценил ответ Иван Ургант.
— Браво! — поаплодировала школьнику Анастасия.
— Артем, спасибо огромное вам, привет всему Новосибирску, я желаю вам удачи и чтобы вы были биологом, как Познер, — пошутил Иван Ургант, имея в виду образование журналиста Владимира Познера (он учился на биолого-почвенном факультете МГУ. — Прим. ред.).
В январе актер Жерар Депардье сказал, а точнее показал на «Вечернем Урганте», что любит Новосибирск больше, чем Нью-Йорк.