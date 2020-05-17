Новосибирский школьник попал в эфир «Вечернего Урганта» и ответил на каверзный вопрос от Насти Ивлеевой

Школьник из Новосибирска Артем Овчинников попал в эфир шоу Первого канала «Вечерний Ургант». Парень по видеосвязи пообщался с ведущим передачи Иваном Ургантом и ответил на вопрос гостьи выпуска блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой.



Иван Ургант предложил Анастасии устроить российским школьникам экспресс-подготовку к ЕГЭ по четырем предметам — биологии, физике, литературе и географии. Ведущий показывал девушке вопрос из школьной программы на листке, она должна была вслух перевести его на английский, а школьник на связи должен был устно перевести его обратно на русский и дать ответ.