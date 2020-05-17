«Очень домашний мальчик»: примерный школьник в очках ушел из дома и не вернулся под Новосибирском

Под Новосибирском пропал ребенок — 13-летний школьник Денис Дубровин ушел вчера из дома в поселке Чернореченский Искитимского района и до сих пор не вернулся. Сейчас его разыскивают семья, полиция и волонтеры.



По словам руководителя поискового отряда «Лиза Алерт» Алеси Яблонских, ничто не предвещало уход мальчика из дома, поэтому сейчас все, кто его ищет, в большой растерянности:

— Абсолютно спокойной, тихий домашний мальчик, хорошо учится, участвует в олимпиадах, медальки получает. Это не классический «бегунок», сейчас у нас даже нет никаких зацепок, куда и почему он мог уйти. Вчера родителей не было дома около полутора часов, в это время он и ушел. Телефона у него с собой нет, находясь дома на дистанционном обучении, он пользовался бабушкиным телефоном и с собой его не взял.