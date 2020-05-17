«Очень домашний мальчик»: примерный школьник в очках ушел из дома и не вернулся под Новосибирском

Под Новосибирском пропал ребенок — 13-летний школьник Денис Дубровин ушел вчера из дома в поселке Чернореченский Искитимского района и до сих пор не вернулся. Сейчас его разыскивают семья, полиция и волонтеры.
По словам руководителя поискового отряда «Лиза Алерт» Алеси Яблонских, ничто не предвещало уход мальчика из дома, поэтому сейчас все, кто его ищет, в большой растерянности:
— Абсолютно спокойной, тихий домашний мальчик, хорошо учится, участвует в олимпиадах, медальки получает. Это не классический «бегунок», сейчас у нас даже нет никаких зацепок, куда и почему он мог уйти. Вчера родителей не было дома около полутора часов, в это время он и ушел. Телефона у него с собой нет, находясь дома на дистанционном обучении, он пользовался бабушкиным телефоном и с собой его не взял.
С собой, по словам Алеси, у ребенка рюкзак. Пока трудно сказать, взял ли он с собой какие-то личные вещи и готовился ли именно к уходу из дома.
— Семья благополучная, на учете не состоит. Сейчас мальчика ищем с привлечением семьи, полиции, волонтеров, комиссии ПНД. Наши ребята выезжают на места, работает несколько автономных экипажей, проводим патрулирование, опрос соседей. Активный поиск, конечно, не объявляем в связи с режимом самоизоляции, но наши ребята работают, готовим еще ориентировки, будем распространять.
Отряд «Лиза Алерт» просит помощи в распространении информации о пропавшем ребенке. Рост Дениса — 145 сантиметров, телосложение худощавое, у него карие глаза и светло-русые волосы, стрижка наголо. Мальчик был одет в черный спортивный костюм со вставкой темно-зеленого цвета, темно-синие кроссовки и кепку-велосипедку такого же цвета. С собой у ребенка был рюкзак.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт»: 8 800 700–54–52 или по телефону 112.
В начале мая в Бердске пропал 10-летний мальчик — он уехал из дома на самокате и не вернулся обратно.