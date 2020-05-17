Коронавирусом заболел сотрудник Хилокского рынка — торговая точка продолжает работать

Сотрудник Хилокского рынка заразился коронавирусом, о чем сообщили в региональном Роспотребнадзоре, однако закрывать торговую точку не планируют.
— Зарегистрирован один случай заболевания COVID-19 у работника Хилокского рынка, — ответили в Роспотребнадзоре на запрос новосибирского общественника Евгения Митрофанова.
Несмотря на это, торговая точка продолжит работать в обычном режиме:
— Дата последнего дня нахождения на работе заболевшего была свыше 14 дней от даты заболевания, в связи с чем место работы заболевшего ограничительным мероприятиям не подлежало, — добавили в службе.
В распоряжении НГС есть копии самого запроса и ответа на него. Евгений Митрофанов запрашивал информацию о количестве случаев инфицирования коронавирусом среди работников рынка.
За последние сутки в Новосибирской области выявили 70 новых случаев коронавируса, 28 человек выздоровели. За все время в регионе зарегистрировали 1581 заболевшего, 638 человек выздоровели, 20 пациентов скончались.
Напомним, сейчас в реанимации находятся 56 новосибирцев с коронавирусом, а количество заболевших в два с половиной раза превысило число выздоровевших за последние сутки.