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Тема дня В реанимации 56 новосибирцев с коронавирусом

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Коронавирусом заболел сотрудник Хилокского рынка — торговая точка продолжает работать

Случай заболевания подтвердил Роспотребнадзор

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Несмотря на выявленный случай заболевания, рынок продолжит работать в обычном режиме

Несмотря на выявленный случай заболевания, рынок продолжит работать в обычном режиме

Сотрудник Хилокского рынка заразился коронавирусом, о чем сообщили в региональном Роспотребнадзоре, однако закрывать торговую точку не планируют.

— Зарегистрирован один случай заболевания COVID-19 у работника Хилокского рынка, — ответили в Роспотребнадзоре на запрос новосибирского общественника Евгения Митрофанова.

Несмотря на это, торговая точка продолжит работать в обычном режиме:

— Дата последнего дня нахождения на работе заболевшего была свыше 14 дней от даты заболевания, в связи с чем место работы заболевшего ограничительным мероприятиям не подлежало, — добавили в службе.

В распоряжении НГС есть копии самого запроса и ответа на него. Евгений Митрофанов запрашивал информацию о количестве случаев инфицирования коронавирусом среди работников рынка.

За последние сутки в Новосибирской области выявили 70 новых случаев коронавируса, 28 человек выздоровели. За все время в регионе зарегистрировали 1581 заболевшего, 638 человек выздоровели, 20 пациентов скончались.

Напомним, сейчас в реанимации находятся 56 новосибирцев с коронавирусом, а количество заболевших в два с половиной раза превысило число выздоровевших за последние сутки.

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коронавирусХилокский рынокроспотребнадзор
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