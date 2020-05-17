Под Новосибирском легковушка съехала с дороги и перевернулась — водитель погиб

Водитель легковушки погиб в ДТП под Новосибирском — его автомобиль съехал с дороги и перевернулся.



Авария произошла вечером 16 мая в Колыванском районе Новосибирской области. Около 20:35 водитель автомобиля «Ниссан Куб», мужчина 1976 года рождения, ехал по дороге из села Вьюны в направлении деревни Акбылак. На 21 километре автодороги он, по предварительной информации, не справился с управлением и съехал с дорожного полотна влево по ходу движения, после чего автомобиль опрокинулся.

— В результате происшествия водитель автомобиля от полученных травм скончался в машине скорой медицинской помощи. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются, — сообщили в ГИБДД Новосибирской области.