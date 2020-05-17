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Происшествия

Под Новосибирском легковушка съехала с дороги и перевернулась — водитель погиб

По предварительной информации, мужчина не справился с управлением

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Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства аварии

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства аварии

Водитель легковушки погиб в ДТП под Новосибирском — его автомобиль съехал с дороги и перевернулся.

Авария произошла вечером 16 мая в Колыванском районе Новосибирской области. Около 20:35 водитель автомобиля «Ниссан Куб», мужчина 1976 года рождения, ехал по дороге из села Вьюны в направлении деревни Акбылак. На 21 километре автодороги он, по предварительной информации, не справился с управлением и съехал с дорожного полотна влево по ходу движения, после чего автомобиль опрокинулся.

— В результате происшествия водитель автомобиля от полученных травм скончался в машине скорой медицинской помощи. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются, — сообщили в ГИБДД Новосибирской области.

Если вы стали свидетелем аварии, сделали фото или ваш видеорегистратор запечатлел момент аварии, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру: 8 (923) 157-00-00.

Накануне похожее ДТП произошло в Новосибирске — автомобиль такси вылетел с дороги и перевернулся у метро «Золотая Нива». Водитель попал в больницу с травмами.

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дтпКолыванский районводитель погиб
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