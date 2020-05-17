Еще 9 709 человек заразились коронавирусом в России за сутки, 94 скончались

9 709 случаев коронавируса зарегистрировали в России за последние сутки. Общее число заболевших составило 281 752 человек, сообщает оперативный штаб. Также за сутки погибли 94 пациента с
По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся 262 000 человек. За последние сутки сделано почти 300 тысяч тестов, всего же с начала пандемии проведено более 6,9 млн исследований.
В мире число заражений превысило 4,6 миллиона случаев. По данным американского университета имени Джонса Хопкинса, по количеству инфицированных по-прежнему лидирует США (1 467 884 случая), Россия занимает вторую позицию, замыкает тройку Великобритания (241 461 случай).