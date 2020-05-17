В зоопарке Новосибирска родились малыши — лосята, оленята и козлята. Вот их первые фото

Детеныш родился и у северных оленей. С первого дня жизни он все время ходит за мамой и старается не отставать.



Северные олени во многом отличаются от других оленевых, что особенно заметно во время воспитания потомства. Например, только у самок северных оленей есть рога, которые они сбрасывают вскоре после рождения детеныша. Сами северные оленята не пятнистые — их нежный мех бурого цвета.