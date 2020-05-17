В зоопарке Новосибирска родились малыши — лосята, оленята и козлята. Вот их первые фото

В трех семействах копытных в новосибирском зоопарке — прибавление. Новое потомство появилось у лосей, камерунских козлов и северных оленей.
В начале мая зоологи уже рассказывали о детенышах камерунских коз и показывали их. Совсем недавно еще одна коза принесла потомство. Сейчас в зоопарке девять камерунских козлят, игривых и любопытных. За ними очень интересно наблюдать!
Самка лося принесла двух лосят. Почти все время мама проводит с детенышами в укрытии, однако иногда семья выходит на недолгие прогулки. Лось-отец вполне лоялен к малышам, поэтому его не стали переводить в отдельный вольер.
— Лоси в Новосибирском зоопарке регулярно приносят потомство. И мы рассчитываем, что со временем начнет действовать программа по выпуску лосей в природу. Пробные шаги уже были сделаны, и они оказались вполне успешны, — рассказали сотрудники зоопарка.
Детеныш родился и у северных оленей. С первого дня жизни он все время ходит за мамой и старается не отставать.
Северные олени во многом отличаются от других оленевых, что особенно заметно во время воспитания потомства. Например, только у самок северных оленей есть рога, которые они сбрасывают вскоре после рождения детеныша. Сами северные оленята не пятнистые — их нежный мех бурого цвета.
Сотрудники зоопарка уже определили, что олененок — мальчик. Малыш быстро растет, еще пару дней назад он питался только маминым молоком, а накануне малыш уже уверенно жевал мох.
А недавно в зоопарке родились шесть красных волчат. Пока посетители не могут сами прийти в парк и посмотреть на них, делимся с вами несколькими милыми снимками.