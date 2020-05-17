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Развлечения

В зоопарке Новосибирска родились малыши — лосята, оленята и козлята. Вот их первые фото

Пока посетители не могут пойти посмотреть на них в зоопарке, публикуем умилительные снимки

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В зоопарке сейчас девять детенышей камерунских коз

В зоопарке сейчас девять детенышей камерунских коз

В трех семействах копытных в новосибирском зоопарке — прибавление. Новое потомство появилось у лосей, камерунских козлов и северных оленей.

В начале мая зоологи уже рассказывали о детенышах камерунских коз и показывали их. Совсем недавно еще одна коза принесла потомство. Сейчас в зоопарке девять камерунских козлят, игривых и любопытных. За ними очень интересно наблюдать!

Наблюдение за козлятами гарантированно поднимает настроение

Наблюдение за козлятами гарантированно поднимает настроение

Самка лося принесла двух лосят. Почти все время мама проводит с детенышами в укрытии, однако иногда семья выходит на недолгие прогулки. Лось-отец вполне лоялен к малышам, поэтому его не стали переводить в отдельный вольер.

— Лоси в Новосибирском зоопарке регулярно приносят потомство. И мы рассчитываем, что со временем начнет действовать программа по выпуску лосей в природу. Пробные шаги уже были сделаны, и они оказались вполне успешны, — рассказали сотрудники зоопарка.

В Новосибирском зоопарке регулярно рождаются лосята

В Новосибирском зоопарке регулярно рождаются лосята

Детеныш родился и у северных оленей. С первого дня жизни он все время ходит за мамой и старается не отставать.

Северные олени во многом отличаются от других оленевых, что особенно заметно во время воспитания потомства. Например, только у самок северных оленей есть рога, которые они сбрасывают вскоре после рождения детеныша. Сами северные оленята не пятнистые — их нежный мех бурого цвета.

Маленький северный олененок старается ни на шаг не отставать от мамы

Маленький северный олененок старается ни на шаг не отставать от мамы

Сотрудники зоопарка уже определили, что олененок — мальчик. Малыш быстро растет, еще пару дней назад он питался только маминым молоком, а накануне малыш уже уверенно жевал мох.

А недавно в зоопарке родились шесть красных волчат. Пока посетители не могут сами прийти в парк и посмотреть на них, делимся с вами несколькими милыми снимками.

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