В реанимации находятся 56 новосибирцев с коронавирусом: свежие цифры от оперштаба за сутки

В Новосибирской области за сутки выявили еще 70 случаев коронавирусной инфекции, сообщили в оперштабе. 28 пациентов выписали по выздоровлению.
Всего на данный момент в регионе 1581 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. За все время выздоровели 638 человек, а 20 скончались.
— В отделениях реанимации находятся 56 человек, на ИВЛ — 19 пациентов. В детскую больницу № 3 госпитализировали 67 детей с подозрением на коронавирус, в том числе с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом в стационарах Новосибирска 1421, — рассказали в оперштабе.
7 человек госпитализировали в Тогучинскую ЦРБ, трое находятся в Черепановской ЦРБ, двое — в Сузунской, по одному — в Карасукской ЦРБ и Куйбышевской ЦРБ.
В Новосибирской области провели всего 73 722 теста на коронавирус. Под наблюдением медиков сейчас находятся 2032 человека, 14 287 с наблюдения сняты.
Также за прошедшие сутки 536 человек обратились с симптомами ОРВИ, 28 из них госпитализировали.
Вчера в Новосибирской области скончались еще два человека с коронавирусом — это были пожилые мужчины.