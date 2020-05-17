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Тема дня В реанимации 56 новосибирцев с коронавирусом

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В реанимации находятся 56 новосибирцев с коронавирусом: свежие цифры от оперштаба за сутки

Количество заболевших в два с половиной раза превысило число выздоровевших за сутки

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В Новосибирской области провели всего 73 722 теста на коронавирус

В Новосибирской области провели всего 73 722 теста на коронавирус

В Новосибирской области за сутки выявили еще 70 случаев коронавирусной инфекции, сообщили в оперштабе. 28 пациентов выписали по выздоровлению.

Всего на данный момент в регионе 1581 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. За все время выздоровели 638 человек, а 20 скончались.

— В отделениях реанимации находятся 56 человек, на ИВЛ — 19 пациентов. В детскую больницу № 3 госпитализировали 67 детей с подозрением на коронавирус, в том числе с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом в стационарах Новосибирска 1421, — рассказали в оперштабе.

7 человек госпитализировали в Тогучинскую ЦРБ, трое находятся в Черепановской ЦРБ, двое — в Сузунской, по одному — в Карасукской ЦРБ и Куйбышевской ЦРБ.

В Новосибирской области провели всего 73 722 теста на коронавирус. Под наблюдением медиков сейчас находятся 2032 человека, 14 287 с наблюдения сняты.

Также за прошедшие сутки 536 человек обратились с симптомами ОРВИ, 28 из них госпитализировали.

Вчера в Новосибирской области скончались еще два человека с коронавирусом — это были пожилые мужчины.

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