В реанимации находятся 56 новосибирцев с коронавирусом: свежие цифры от оперштаба за сутки

7 человек госпитализировали в Тогучинскую ЦРБ, трое находятся в Черепановской ЦРБ, двое — в Сузунской, по одному — в Карасукской ЦРБ и Куйбышевской ЦРБ.

В Новосибирской области провели всего 73 722 теста на коронавирус. Под наблюдением медиков сейчас находятся 2032 человека, 14 287 с наблюдения сняты.

Также за прошедшие сутки 536 человек обратились с симптомами ОРВИ, 28 из них госпитализировали.

Вчера в Новосибирской области скончались еще два человека с коронавирусом — это были пожилые мужчины.