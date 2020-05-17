Нетрезвый водитель сбил ребенка и скрылся с места аварии под Новосибирском

Водитель сбил десятилетнюю девочку и скрылся с места ДТП под Новосибирском. Ребенка отвезли в больницу с травмами.



Авария произошла вчера вечером, 16 мая, в СНТ «Прибой». Около 17:00 нетрезвый водитель 1974 года рождения ехал по улице Береговая в сторону Царской со стороны улицы Гаражная СНТ «Маяк». Напротив дома №229 он наехал на девочку — она переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

— С места ДТП водитель скрылся, впоследствии его разыскали. Пострадавшую 2009 года рождения доставили в медицинское учреждение с ушибами и ссадинами мягких тканей правой стопы. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГИБДД Новосибирска.