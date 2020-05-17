Полторы тысячи новосибирцев подхватили Covid-19. Онлайн-хроника воскресенья

До возможного окончания режима самоизоляции осталось чуть меньше двух недель, но сегодняшняя жизнь Новосибирска мало чем отличается от докоронавирусных времен. Единственное, не работают рестораны и торговые центры, впрочем, при желании новосибирцы легко найдут, где поесть вкусной еды и выпить (как это сделал наш коллега Стас Соколов), а также купить необходимую на лето одежду.

Что интересного и важного произойдет сегодня в Новосибирске? Сколько человек умудрились заболеть за последние сутки? Как коронавирус меняет наш город? Об этом мы расскажем вам в нашей онлайн-хронике.

Меня зовут Анна Богданова, сегодня я будут рассказывать о главных событиях. Если вам хочется о чём-то спросить или что-то рассказать, будут рада вашим сообщениям. Пишите по WhatsApp, Viber и Telegram на номер +7 923 157–00–00, а также на электронную почту: news@ngs.ru.

