Полторы тысячи новосибирцев подхватили Covid-19. Онлайн-хроника воскресенья

— Я читаю каждый день новости про коронавирус и жду когда уже количество заболевших будет убавляться, — написал комментарий наш читатель. — Хочется жить как раньше и не бояться выйти на улицу.
Действительно хочется, и можно в случае необходимости. Только в общественном транспорте нужно обязательно надеть маску. Недавно наш корреспондент Алёна Истомина поговорила с пассажирами метро о том, почему они не соблюдают масочный режим.
А вы ходите в маске?
Ровно через час, в 11:00, в нашем Instagram начнется зажигательная утренняя тренировка в прямом эфире с танцовщицей. Смотреть тут (запись эфира будет доступна сутки).
Каждую неделю мы подводим итоги работы наших редакций во всех городах. Один из пунктов — статистика по эмоциям читателей. Как вы догадываетесь, она определяется «Лайками». Так вот, за последнее время, количество реакций на материалы выросло, но в процентом соотношении именно «Лайков» стало меньше. Читатели стали чаще обозначать реакцию «Гнев» и «Печаль».
Напишите нам, что вас всё-таки радует вас в последнее время, о чём вам хочется почитать. Сообщения можно отправлять по WhatsApp на номер 8-982-781-74-07 или по электронной почте: news@ngs.ru.
Новая статистика по заболевшим и выздоровевшим будет примерно через час. Каждый день оперштаб сообщает о десятках новых случаев заболевших коронавирусом. Тем не менее, карантинные меры ослабили и многие задаются вопросом — почему.
Почему заболевших много, а режим ослабили?
Лето пришло, а коронавирус никуда не уходит — ежедневно в Новосибирской области десятки новых заболевших и пока их число не снижается. Каждый день мы надеемся, что пандемия пойдёт на спад. Сейчас в регионе больше полутора тысяч заболевших. 20 человек погибли, 610 вылечились.
Истории умерших мы рассказываем в специальном сюжете.
Если вы знаете человека, который вылечился от коронавируса, или, может, вы и есть тот самый человек, то свяжитесь с редакцией НГС по WhatsApp на номер 8-982-781-74-07. Мы хотим рассказать вашу историю борьбы за жизнь.