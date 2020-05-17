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Полторы тысячи новосибирцев подхватили Covid-19. Онлайн-хроника воскресенья

Рассказываем, что происходит в городе (не только про коронавирус)

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До возможного окончания режима самоизоляции осталось чуть меньше двух недель, но сегодняшняя жизнь Новосибирска мало чем отличается от докоронавирусных времен. Единственное, не работают рестораны и торговые центры, впрочем, при желании новосибирцы легко найдут, где поесть вкусной еды и выпить (как это сделал наш коллега Стас Соколов), а также купить необходимую на лето одежду.

Что интересного и важного произойдет сегодня в Новосибирске? Сколько человек умудрились заболеть за последние сутки? Как коронавирус меняет наш город? Об этом мы расскажем вам в нашей онлайн-хронике.

Меня зовут Анна Богданова, сегодня я будут рассказывать о главных событиях. Если вам хочется о чём-то спросить или что-то рассказать, будут рада вашим сообщениям. Пишите по WhatsApp, Viber и Telegram на номер +7 923 157–00–00, а также на электронную почту: news@ngs.ru.

Анна Богданова

— Я читаю каждый день новости про коронавирус и жду когда уже количество заболевших будет убавляться, — написал комментарий наш читатель. — Хочется жить как раньше и не бояться выйти на улицу.

Действительно хочется, и можно в случае необходимости. Только в общественном транспорте нужно обязательно надеть маску. Недавно наш корреспондент Алёна Истомина поговорила с пассажирами метро о том, почему они не соблюдают масочный режим.

А вы ходите в маске?

    Ровно через час, в 11:00, в нашем Instagram начнется зажигательная утренняя тренировка в прямом эфире с танцовщицей. Смотреть тут (запись эфира будет доступна сутки).

    Анна Богданова

    Каждую неделю мы подводим итоги работы наших редакций во всех городах. Один из пунктов — статистика по эмоциям читателей. Как вы догадываетесь, она определяется «Лайками». Так вот, за последнее время, количество реакций на материалы выросло, но в процентом соотношении именно «Лайков» стало меньше. Читатели стали чаще обозначать реакцию «Гнев» и «Печаль».

    Напишите нам, что вас всё-таки радует вас в последнее время, о чём вам хочется почитать. Сообщения можно отправлять по WhatsApp на номер 8-982-781-74-07 или по электронной почте: news@ngs.ru.

    Анна Богданова

    Новая статистика по заболевшим и выздоровевшим будет примерно через час. Каждый день оперштаб сообщает о десятках новых случаев заболевших коронавирусом. Тем не менее, карантинные меры ослабили и многие задаются вопросом — почему.

    Почему заболевших много, а режим ослабили?

      Лето пришло, а коронавирус никуда не уходит — ежедневно в Новосибирской области десятки новых заболевших и пока их число не снижается. Каждый день мы надеемся, что пандемия пойдёт на спад. Сейчас в регионе больше полутора тысяч заболевших. 20 человек погибли, 610 вылечились.

      Истории умерших мы рассказываем в специальном сюжете.

      Если вы знаете человека, который вылечился от коронавируса, или, может, вы и есть тот самый человек, то свяжитесь с редакцией НГС по WhatsApp на номер 8-982-781-74-07. Мы хотим рассказать вашу историю борьбы за жизнь.

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      коронавирус в Новосибирске
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