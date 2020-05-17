Ещё две смерти пациентов с COVID-19 и новая система доплат медикам: хроника за сутки

В субботу, 16 мая, оперштаб Новосибирской области сообщил, что за сутки выявлено 64 новых пациента с коронавирусом. При этом 83 человека выписали с отрицательными результатами контрольных тестов. За всё время пандемии в регионе зарегистрировано 1511 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция», из которых 610 поправились, а 20 — скончались.



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