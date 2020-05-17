Ещё две смерти пациентов с COVID-19 и новая система доплат медикам: хроника за сутки

В субботу, 16 мая, оперштаб Новосибирской области сообщил, что за сутки выявлено 64 новых пациента с коронавирусом. При этом 83 человека выписали с отрицательными результатами контрольных тестов. За всё время пандемии в регионе зарегистрировано 1511 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция», из которых 610 поправились, а 20 — скончались.
Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за прошедшие сутки.
- В Новосибирске скончались ещё два пациента с коронавирусом. Это мужчины 67 и 77 лет.
- Режим самоизоляции в Новосибирской области продлен до 31 мая, а это значит, что большинство ограничений продолжают действовать. Многие до сих пор не понимают, что делать во время пандемии можно, а что нельзя. Объясняем в 14 карточках.
- В Новосибирской области начались рейды по электричкам — сотрудники полиции и Минтранса так выявляют нарушителей масочного режима.
- Следственный комитет Новосибирской области начал проверку по сообщениям СМИ о том, что работники скорой помощи в Новосибирске и Искитиме не получали положенные выплаты за работу в период пандемии коронавируса.
- За последние сутки в России зарегистрировано 9200 случаев коронавируса, выздоровели 4940 человек, скончались — 119.
- В новосибирском детсаду воспитателям старше 50 лет запретили выходить на работу из-за коронавируса.
- Отвечаем на 7 самых популярных вопросов о летних поездках и отпуске, которые особенно актуальны во время пандемии.
- В Новосибирске военные закончили строительство госпиталя для коронавирусных больных.
- Финал «Евровидения» покажут в прямом эфире, но вам не понравится — эфирное время конкурса урезали, каждому участнику дадут всего 30 секунд.
- Власти НСО выпустили новое постановление о запретах на работу — изучаем его.
- Новосибирским врачам пересчитают доплаты за работу с коронавирусом — это будет сделано на выходных, к понедельнику они уже получат повышенные суммы.
- На Госуслугах открылась форма для врачей, куда можно жаловаться на отсутствие обещанных выплат.
НГС продолжает вести онлайн-хронику пандемии в режиме онлайн.