17 мая воскресенье
СЕЙЧАС +13°С
Пробки 0/10
usd 73.21
eur 79.13
Тема дня Новое постановление о запретах на работу

Все новости

Все новости
Город Всё о коронавирусе

Ещё две смерти пациентов с COVID-19 и новая система доплат медикам: хроника за сутки

Рассказываем обо всём, что произошло в городе

629
6 Обсудить

Поделиться

В регионе выписано уже 610 человек

В регионе выписано уже 610 человек

В субботу, 16 мая, оперштаб Новосибирской области сообщил, что за сутки выявлено 64 новых пациента с коронавирусом. При этом 83 человека выписали с отрицательными результатами контрольных тестов. За всё время пандемии в регионе зарегистрировано 1511 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция», из которых 610 поправились, а 20 — скончались.

Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за прошедшие сутки.

НГС продолжает вести онлайн-хронику пандемии в режиме онлайн.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коронавирус в Новосибирске
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (6)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!