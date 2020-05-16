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«Частично обрушилась кровля»: в Каинской заимке загорелся частный дом

По сообщениям очевидцев, пострадал хозяин дома

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Пожарные сообщили, что ликвидировали угрозу возгорания третьего дома

Пожарные сообщили, что ликвидировали угрозу возгорания третьего дома

Сегодня вечером, 16 мая, в посёлке Каинская заимка в Новосибирском районе загорелся частный дом. Об этом сообщили читатели группы «ВКонтакте» новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Читатели паблика сообщали, что дом горит открытым огнём, а столб чёрного дыма виден далеко вокруг.

— В посёлке Каинская заимка на улице Береговая загорелся дом. Сообщение поступило в 21:07. Горят два частных дома и дворовые постройки. Общая площадь возгорания 250 квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли. Пожар локализовали в 21:30, ликвидировали открытый огонь в 21:44, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Также в МЧС сообщили, что ликвидировали угрозу возгорания третьего дома.

ОБНОВЛЕНО:

Очевидцы сообщили, что есть один пострадавший — хозяин горящего дома:

— Ожогов нет. Он тушил до последнего и потом спрыгнул с крыши. Перелом ноги.

В понедельник, 11 мая, в Ленинском районе Новосибирска на улице Степная, 44 загорелся трёхэтажный барак.

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пожарзагорелся дом
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