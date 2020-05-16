«Частично обрушилась кровля»: в Каинской заимке загорелся частный дом

Также в МЧС сообщили, что ликвидировали угрозу возгорания третьего дома.



ОБНОВЛЕНО:

Очевидцы сообщили, что есть один пострадавший — хозяин горящего дома:

— Ожогов нет. Он тушил до последнего и потом спрыгнул с крыши. Перелом ноги.

В понедельник, 11 мая, в Ленинском районе Новосибирска на улице Степная, 44 загорелся трёхэтажный барак.