16 мая суббота
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 1/10
usd 73.21
eur 79.13
Тема дня Новое постановление о запретах на работу

Все новости

Все новости
Здоровье Всё о коронавирусе

На Госуслугах открылась форма для врачей, куда можно жаловаться на отсутствие обещанных выплат

Они положены тем, кто работает с больными коронавирусом и теми, кто входит в группы риска

769
15 Обсудить

Поделиться

Медики должны получить выплаты в соответствии с поручением президента и постановлением правительства № 484 и постановлением правительства № 415

Медики должны получить выплаты в соответствии с поручением президента и постановлением правительства № 484 и постановлением правительства № 415

Минсвязь создала форму для жалоб врачей и медработников, которые не получили выплаты, несмотря на то, что работают с зараженными коронавирусом и теми, кто входит в группы риска заражения COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства.

— На едином портале Госуслуг врачи и медработники, работающие с инфицированными новой коронавирусной инфекцией, могут оставить жалобы на отсутствие стимулирующих выплат, — говорится в сообщении Минсвязи.

Оставить обращение можно по этой ссылке.


Создать раздел для обращений медиков поручил премьер-министр Михаил Мишустин на вчерашнем совещании с членами Правительства РФ.

Информация о проблемах с выплатами дошла и до Владимира Путина, президент жестко высказался на этот счет в прямом эфире. Надбавки медикам ввели постановлением правительства № 484 от 12 апреля, там указаны предельные суммы выплат.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

выплаты медикамВсе о коронавирусе
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (15)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!