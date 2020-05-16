Заплатят больше: к понедельнику новосибирским медикам пересчитают доплаты за работу с коронавирусом

Новосибирским врачам пересчитают доплаты за работу с коронавирусом — это будет сделано на выходных, к понедельнику они уже получат повышенные суммы.
Накануне, 15 мая, Владимир Путин раскритиковал принцип расчёта выплат врачам. Президент заявил, что называл конкретные цифры доплат, а вместо этого чиновники, ответственные за выплаты медикам, «развели бюрократическую канитель».
— Подобный принцип выплат (за фактически отработанное время с коронавирусными больным) действовал во всех регионах, именно такую установку дал региональным властям федеральный Минздрав. После выступления Путина министр здравоохранения направил в регионы новое распоряжение — считать выплаты по-другому, — объяснил источник НГС.
В распоряжении редакции НГС оказался документ Минздрава РФ, в котором говорится, что из резервного фонда федерального бюджета деньги направят в субъекты РФ на «на осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19».
При этом в документе говорится, что постановлением Правительства от 15 мая отменяется система начисления выплат медикам за фактически отработанное время. Согласно тексту этого документа, новые выплаты врачи должны будут получить к 18 мая.
Если вы медик и работаете с больными коронавирусом, то напишите нам о том, кем вы работаете и какие вы получили выплаты (можно анонимно). Сообщите об этом через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру +7 982 781–74–07. Не забывайте указывать контактный телефон.
Недавно мы рассказывали о водителе скорой из Искитимской центральной городской больницы, который получил надбавку в 250 рублей за работу, связанную с COVID-19. Размер оказался ниже суммы, указанной в постановлении губернатора. По словам мужчины, такие же доплаты, в районе 200–300 рублей, получили и другие его коллеги.
После публикаций в СМИ о том, что работники скорой помощи в Новосибирске и Искитиме не получали положенный выплаты за работу в период пандемии коронавируса, СК Новосибирской области начал проверку.
В конце апреля губернатор области Андрей Травников подписал постановление о таких выплатах для медиков — согласно тексту документа, они должны получать примерно от 6,5 тысячи до 100 тысяч рублей в месяц. Водители скорой, как следует из постановления, должны получать по 6557 рублей в месяц — столько же обещали фельдшерам.