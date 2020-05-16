Заплатят больше: к понедельнику новосибирским медикам пересчитают доплаты за работу с коронавирусом

Новосибирским врачам пересчитают доплаты за работу с коронавирусом — это будет сделано на выходных, к понедельнику они уже получат повышенные суммы.

Накануне, 15 мая, Владимир Путин раскритиковал принцип расчёта выплат врачам. Президент заявил, что называл конкретные цифры доплат, а вместо этого чиновники, ответственные за выплаты медикам, «развели бюрократическую канитель».

— Подобный принцип выплат (за фактически отработанное время с коронавирусными больным) действовал во всех регионах, именно такую установку дал региональным властям федеральный Минздрав. После выступления Путина министр здравоохранения направил в регионы новое распоряжение — считать выплаты по-другому, — объяснил источник НГС.