Сбитая женщина влетела в окно машины на новосибирской трассе и убила пассажира

В результате происшествия погибли 2 человека.



— От удара пешеход попал в салон автомобиля через лобовое стекло, и нанес смертельные травмы пассажиру автомобиля, 19-летнему молодому человеку, который находился на переднем пассажирском сиденье, — рассказали в ведомстве.

Сейчас по данному факту проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

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В среду, 13 мая, автоинспекторы задержали водителя, который насмерть сбил 51-летнюю женщину в Бердске и скрылся с места ДТП.