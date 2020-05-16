Сбитая женщина влетела в окно машины на новосибирской трассе и убила пассажира

Сегодня ночью, 16 мая, в Мошковском районе Новосибирской области водитель ВАЗ 21099 сбил женщину.
От удара она попала в салон автомобиля через лобовое стекло — пассажир получил смертельные травмы. Об этом сообщили в группе «ВКонтакте» «Госавтоинспекция Новосибирской области».
— Около 1 часа 15 минут 19-летний водитель, со стажем вождения менее 1 года, управляя автомобилем ВАЗ 21099, без государственных регистрационных знаков, следовал по автодороге «Новосибирск — Сокур» в направлении города Новосибирска и на 29 км совершил наезд на пешехода, 29-летнюю женщину, которая двигалась по краю проезжей части во встречном направлении по ходу движения автомобиля, - передают в ГИБДД.
В результате происшествия погибли 2 человека.
— От удара пешеход попал в салон автомобиля через лобовое стекло, и нанес смертельные травмы пассажиру автомобиля, 19-летнему молодому человеку, который находился на переднем пассажирском сиденье, — рассказали в ведомстве.
Сейчас по данному факту проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.
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В среду, 13 мая, автоинспекторы задержали водителя, который насмерть сбил 51-летнюю женщину в Бердске и скрылся с места ДТП.